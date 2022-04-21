Важно каждое слово — любовный гороскоп на 22 апреля

Сегодня не стоит недооценивать важность сказанного — выбирайте правильные слова.

Овен

Этот день вынуждает Овнов оставаться прагматиками и думать преимущественно о насущных делах. Однако ничто не мешает им совмещать приятное с полезным и параллельно уделять внимание своей личной жизни: поставить ее на первое место сегодня вряд ли удастся, но и полностью забывать о ней нежелательно.

Телец

В этот день Тельцы могут дать свободу своим романтическим настроениям. Если ситуация не позволяет перейти к активным действиям или их лимит на данный момент исчерпан, звезды советуют задействовать другие пути - например, удаленный контакт. Не стоит медлить с отправкой своего письма, фото или видео.

Близнецы

В этот день Близнецам свойственны осмотрительность, практичность, дотошность и повышенная тяга к секретности - и все эти качества они в полной мере проявят в своем любовном общении. Спонтанные легкомысленные порывы, которыми порой грешат Близнецы, сегодня исключены, они все делают с тайным умыслом.

Рак

Сегодня Ракам приходится считаться со сложным характером своего партнера или с теми неприятными отзвуками прошлого, которые едва не расстроили их любовный союз. У разругавшихся влюбленных есть шанс помириться - но первый шаг, открыто или завуалированно, в этот день должна сделать вторая сторона.

Лев

Сегодня естественное желание Львов - быть независимыми хозяевами своей жизни. Такое настроение будет побуждать их дотошно заниматься делами, уделяя внимание любимому человеку по остаточному принципу. Однако наиболее страстные и жаждущие приключений Львы найдут способ совместить эти два направления.

Дева

Сегодня Девы, наученные былым опытом, интуитивно делают в любви верный шаг. Результат не замедлит проявиться: в зависимости от ситуации они могут помириться, объясниться или воссоединиться с любимым человеком, разместить (обновить) свой аккаунт на дейтинговом сайте или завязать на нем знакомство.

Весы

Сегодня Весам и их партнерам напоминают о себе старые разногласия. Вероятность такого поворота событий выше, если пара пытается вести праздный образ жизни и предаваться исключительно развлечениям. Не замечать возможных разногласий поможет общее занятие - желательно, какое-то полезное и доброе дело.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут без стеснения говорить с партнером о чем угодно, это лишь поспособствует близости и снятию барьеров. Беседа или встреча, начатая накануне, в этот день может затянуться, не исключено, что влюбленные начнут открывать друг другу душу и не смогут наговориться вплоть до ночи.

Стрелец

В этот день звезды не запрещают Стрельцам выражать чувства, но советуют им быть сдержаннее. Стрельцам, решившим завязать любовную переписку, стоит помнить, что сегодня может не получиться романтического разговора или остроумной беседы. Не исключено, что речь пойдет о повседневных жизненных реалиях.

Козерог

Козерогам не стоит медлить, если они хотят завести знакомство или в любой форме наладить контакт с любимым человеком: поставить лайк, отправить письмо, сделать оригинальное предложение. Сегодня они супер-собеседники, даже их придирчивость и недоверчивость выглядят органично.

Водолей

День склоняет Водолеев к настороженности и может вынудить их скрывать свои подлинные чувства. Однако это касается лишь ситуаций контакта на людях: в близком общении представители знака будут способны на теплоту, страсть и откровенность. Не стоит назначать свидание в шумном или незнакомом месте.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам не стоит недооценивать важность произнесенных слов и хорошие линии связи, а также наличие общих друзей, пусть даже в прошлом. Один из этих факторов (а возможно, и все вместе) повлияет на развитие отношений. День способствует критичности и разборчивости в любовных вопросах.