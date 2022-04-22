Каким знакам зодиака крупно повезет в начале мая
22 апреля 2022ГороскопыРодной город
Астрологи поделились прогнозом: первые дни последнего месяца весны особо запомнятся нескольким представителям зодиакального круга.
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Стрелец
Белая полоса у Стрельцов продлится вплоть до середины мая. Представителей знака ожидают новые возможности и открывшиеся перспективы. На рабочем фронте все будет складываться удачно, как и в личной жизни.
Водолей
Водолеев ждет финансовый успех и возможность реализовать свой творческий потенциал. Астрологи рекомендуют им не отказываться оказать помощь близким, если те обратятся к ним.
Близнецы
Начало последнего месяца весны для Близнецов пройдет весьма успешно. У них могут смениться жизненные ценности и приоритеты, но удача не будет изменять им до конца месяца в любых начинаниях.
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