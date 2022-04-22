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Каким знакам зодиака крупно повезет в начале мая

22 апреля 2022ГороскопыРодной город

Астрологи поделились прогнозом: первые дни последнего месяца весны особо запомнятся нескольким представителям зодиакального круга.

Каким знакам зодиака крупно повезет в начале мая
Фото: depositphotos

Стрелец

Белая полоса у Стрельцов продлится вплоть до середины мая. Представителей знака ожидают новые возможности и открывшиеся перспективы. На рабочем фронте все будет складываться удачно, как и в личной жизни.

Водолей

Водолеев ждет финансовый успех и возможность реализовать свой творческий потенциал. Астрологи рекомендуют им не отказываться оказать помощь близким, если те обратятся к ним.

Близнецы

Начало последнего месяца весны для Близнецов пройдет весьма успешно. У них могут смениться жизненные ценности и приоритеты, но удача не будет изменять им до конца месяца в любых начинаниях.

Родной город: последние новостиТрем знакам зодиака крупно повезет в начале мая
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