Каким знакам зодиака крупно повезет в начале мая

Астрологи поделились прогнозом: первые дни последнего месяца весны особо запомнятся нескольким представителям зодиакального круга.

Белая полоса у Стрельцов продлится вплоть до середины мая. Представителей знака ожидают новые возможности и открывшиеся перспективы. На рабочем фронте все будет складываться удачно, как и в личной жизни.

Водолеев ждет финансовый успех и возможность реализовать свой творческий потенциал. Астрологи рекомендуют им не отказываться оказать помощь близким, если те обратятся к ним.

Начало последнего месяца весны для Близнецов пройдет весьма успешно. У них могут смениться жизненные ценности и приоритеты, но удача не будет изменять им до конца месяца в любых начинаниях.