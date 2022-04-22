Подстраиваемся под близких — гороскоп на 23 апреля

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея подчеркивает значимость коллективных настроений и часто ставит их выше индивидуальных.

Возможно, придется пожертвовать ради общей программы своим личным ресурсом (деньгами, временем) или поставить на службу сообществу личный талант. День помогает уточнить возможные перспективы близкого будущего и заранее встроиться в грядущие новые тренды. Сюрпризы и новости этого дня предсказуемы. Идущие и назревающие обсуждения вызывают всеобщий интерес, но по большому счету лишь констатируют очевидные факты. Скорее всего, уточнения или пересмотра потребуют материальные нюансы.

Овен

День усилит интерес Овнов к социальным событиям, а также к общению с друзьями и к перспективам будущего. В распоряжении большинства Овнов окажутся два или три варианта возможных сценариев, которые они пока предпочтут совмещать или искусно комбинировать. Звезды считают такую тактику оптимальной и советуют держаться ее в ближайшее время: не пройдет и месяца, как события начнут меняться к лучшему.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам стать более дисциплинированными, совмещая свою тягу к свободе со следованием прежней программе или своему профессиональному долгу. Многие Тельцы предпочтут сдвинуть точку баланса в сторону независимости и прогресса, в ущерб правилам и канонам. Мнение друзей будет для них более весомым, чем мнение начальства, официальная карьера или комплекс формальных обязательств.

Близнецы

Близнецам этот день откроет законный путь к успеху или к стабилизации положения, но многим из них будет трудно превратить теоретические возможности в реальность. Многие Близнецы не смогут реализовать свои права или не сумеют согласовать теорию с практикой. Из-за непредсказуемого хода событий или временной зависимости от обстоятельств некоторые вопросы пока будут открытыми, а планы незавершенными.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам четко следовать правилам и инструкциям, а также не допускать поспешных решений. Многим Ракам будет выгоднее оказаться в структурированной группе - например, профессиональной - или затеряться в толпе. Это не самый подходящий момент для поиска новых друзей, партнеров или инвесторов.

Лев

Сегодня Львам предстоит ориентироваться на свое окружение и целевую аудиторию, подстраиваться под социальную обстановку, под нужды друзей и партнеров. Львам-руководителям придется выбрать демократичный, а не авторитарный стиль управления своими владениями или проектами - в противном случае они рискуют на последнем и очень ответственном этапе дела остаться без скромной, но проверенной поддержки.

Дева

Сегодня на первом плане для Дев окажется повседневный график, а также служебный, дружеский или иной долг. Свое стремление к расширению горизонтов - образованию, путешествиям, новой карьере - им придется подавить в ущерб требованиям момента. Не исключено, что придется нарабатывать стаж, подтверждать диплом или соблюдать другие формальности. Желательно помнить о системной профилактике недомоганий.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на минимальную удачу благодаря хорошему плану или поддержке верных друзей. Программу любого мероприятия им желательно сузить до стандартной «по умолчанию», исключив завышенные ожидания: надежда на повторение былых фантастических прорывов в данный момент не сбудется из-за самочувствия или занятости. Стоит контролировать и (или) подстраховать детей и подопечных.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит строже соблюдать принятые в их семье, группе или социуме правила - иначе, даже преуспевая в других сферах, в определенной компании они рискуют стать неудачниками и изгоями. Звезды советуют им на время свернуть переговоры и аккуратнее вести себя с людьми, от которых зависит фундаментальный жизненный вопрос - жилищный, профессиональный или связанный с безопасностью.

Стрелец

Сегодня одной из задач Стрельцов станет проявление дружелюбия во внешнем мире. Даже тем Стрельцам, которые все еще погружены в свои частные дела или тайные фантизии, имеет смысл очнуться от своих грез и выглянуть за пределы своего личного мира: вероятно, вскоре в него вновь придется вернуться и дружеские связи в нем снова будут необходимы. Полезно поддерживать контакты с коллегами и соседями.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит ориентироваться не на свои собственные правила, а на правила социума, группы или компании. Внешняя ситуация заставит многих Козерогов ответственнее подойти к своему кошельку и распоряжению своими ресурсами, в том числе к тратам на дом и недвижимость. Это подходящий день для оценки возможных вариантов снижения отдельных расходов или попытки общей оптимизации бюджета.

Водолей

Сегодня на повестке дня у Водолеев собственные или семейные дела - что для многих представителей знака сейчас одно и то же. Многим Водолеям придется пожертвовать частью своих нужд ради семейных дел или помощи близкому человеку (родственнику, другу, домочадцу). При несбалансированных взаимных интересах или недостаточно определенной личной позиции сложатся предпосылки для разногласий и переговоров.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить на время личные амбиции и стать рядовым членом команды - что часто означает опираться не свою, а на профессиональную или дружескую этику. Жертвы личными взглядами или временем могут ничего не дать вам сейчас, но окупиться в будущем, когда ваши позиции будут менее выгодными. Не стоит конфликтовать с конкретными лицами в своем окружении или завидовать им.