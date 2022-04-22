Берем страсть под контроль — любовный гороскоп на 23 апреля

Сегодня нам необходимо обуздать свои чувства и эмоции.

Овен

Сегодня естественное желание влюбленных Овнов - увидеть свое будущее или найти в текущем положении дел обнадеживающие признаки скорого прогресса. Свободным Овнам звезды советуют не торопить события и воздержаться от новых знакомств, так как вскоре ситуация изменится к лучшему, и выбор станет шире.

Телец

Сегодня многие Тельцы столкнутся с внешним контролем, мешающим им выражать чувства, или с жесткой системой проверок, препятствующей поиску новых знакомств. Звезды подсказывают, что многообещающие надежды не обнулятся, но ограничатся - например, сократится число доступных вам вариантов поведения.

Близнецы

Сегодня Близнецы остаются заложниками своего текущего статуса и вынуждены мыслить соответственно - например, думать больше о деньгах, чем о любви. Звезды намекают, что отсрочки и нестыковки сейчас во благо, условия для гармоничного развития романа или нового удачного знакомства сложатся чуть позже.

Рак

В этот день звезды советуют влюбленным Ракам взять свои чувства под контроль и не проявлять их без необходимости: как минимум, чрезмерная эмоциональность или страстность окажется несвоевременной. Свободным Ракам не стоит искать в эти сутки новых приключений, в том числе с эротическим оттенком.

Лев

Сегодня Львов и их любимых может подвести взаимное упрямство. Такой поворот событий более вероятен в давних постоянных отношениях, которые претендуют на статус узаконенного партнерства. В романтической «конфетно-букетной» фазе более вероятны внешние препятствия, мешающие идти навстречу друг другу.

Дева

Сегодня мощное влияние чужого очарования на Дев временно ослабеет. Причиной может стать занятость, самочувствие или другое обстоятельство, преодолеть которое Девы в данный момент не в состоянии и которому вынуждены подчиняться. Звезды советуют отложить на время романтические встречи и путешествия.

Весы

Сегодня любовная удача не изменит Весам, если они умерят на время свои запросы и будут опираться на «классику», что бы они под ней ни понимали. Это убережет их от ненужных сюрпризов и поможет не разочароваться в своих надеждах. Не исключен непредсказуемый момент в общении или холодок в отношениях.

Скорпион

В этот день на пути влюбленных Скорпионов могут встать внешние препятствия. Возможно, это будут социальные условности, семейные традиции или правила, принятые в их компании. Также это могут быть правила и формальности, принятые в группе или семье партнера, с этими людьми поневоле придется ладить.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Стрельцам соблюдать все те формальности, которые им предписывает устав их компании, социальный этикет или общий дух момента. Свободное проявление тайных чувств, как и явное опережение событий в личной жизни, в этот день будет выглядеть несколько неуместно.

Козерог

Сегодня Козероги пытаются подойти к своей личной жизни хладнокровно и дать ей объективную оценку. Возможен зазор между собственным позитивным взглядом на нее и внешними стандартами, под которые она не слишком подходит. Но в любом случае будет полезно взглянуть на себя и свой роман чужими глазами.

Водолей

Сегодня прежде, чем договариваться о чем-то с близким человеком, Водолеям очень желательно договориться с собой. Звезды намекают, что без этого ссора или внезапное недоразумение могут возникнуть даже на пустом месте - не говоря уже о тех ситуациях, когда к разногласию имелись веские предпосылки.

Рыбы

Этот день поможет влюбленным Рыбам сбавить лишнее эмоциональное напряжение и временно взять свои страсти под контроль. Но при этом их взгляд на ситуацию мало изменится, даже если обстоятельства или друзья призывают их к объективности. Не помешает тайм-аут в несколько дней перед важным свиданием.