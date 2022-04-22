Говорим о деньгах меньше — финансовый гороскоп на 23 апреля

Сегодня лучше не затрагивать тему денег, чтобы финансовая энергия не покинула нас.

Овен

У Овнов сегодня один из самых трудных дней. Прежде всего, вы можете столкнуться с отказом окружающих людей сотрудничать с вами. Это касается отношений с деловыми партнерами, а также вышестоящим начальством и представителями властей. Проблему может составить несоблюдение ранее достигнутых договоренностей. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и вам будет непросто реализовать ваши инициативы.

Телец

Очень хлопотный день ожидает Тельцов. Основная нагрузка приходится на выполнение текущей работы, трудоемкость которой может существенно вырасти. Вам сложно будет удержаться в рамках текущего графика работ. Не исключено, что часть работы придется отложить на другие дни. Будьте внимательнее к коллегам по трудовому коллективу и воздержитесь от критических замечаний в их адрес.

Близнецы

Это неблагоприятный день для финансовой деятельности у Близнецов. Вас могут попытаться втянуть в якобы высокодоходные проекты, которые на самом деле приведут к материальным убыткам. Наилучшая тактика в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами – разумная сдержанность в тратах. Прежде чем сделать крупную покупку или инвестицию, следует хорошенько взвесить, насколько это целесообразно на данном этапе.

Рак

Нарушение деловых договоренностей может негативно отразиться на результатах профессиональной деятельности Раков. Вы можете не успеть своевременно закончить некоторые запланированные на этот день работы. Также вам будет сложно найти взаимопонимание с партнерами в переговорном процессе. Не торопитесь ставить свою подпись под юридически обязывающими документами.

Лев

Львам сегодня звезды настоятельно не рекомендуют нервничать и перенапрягаться – это может негативно отразится на вашем самочувствии в целом и на уровне работоспособности в частности. Главная проблема может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, избегайте сплетен и слухов.

Дева

У типичных Дев сегодня может возникнуть соблазн включиться в некую финансовую авантюру, вложить туда свои деньги и заработать на этом немалый доход. Звезды настоятельно напоминают вам, что «легких» денег ждать не надо, и что без упорного труда нельзя добиться существенного финансового результата. Рекомендуется зарабатывать деньги своим трудом и воздерживаться от спекуляций.

Весы

Весам сегодня, возможно, предстоит выдержать сильные эмоциональные нагрузки. Ваше неустойчивое настроение – один из главных факторов этого дня, который может быть ответственным за нестабильные результаты в профессиональной деятельности. Те, кто не способен контролировать свои эмоции, могут потерпеть неудачу. Поэтому так важен самоконтроль.

Скорпион

Основную сложность для Скорпионов сегодня может представлять работа с информацией. Вы не можете быть уверены в достоверности поступающих сведений, и составить себе правильное представление о происходящих событиях будет нелегко. Старайтесь сохранить те деловые связи, которые были наработаны ранее. Однако не следует включать новых людей в свои дела ввиду недостаточной надежности подобных контактов.

Стрелец

Крайне нестабильная ситуация может сложиться сегодня в делах Стрельцов. Это особенно относится к тем, кто работает в общественных организациях, занимается финансовыми инвестициями и оптовыми закупками товара. Воздержитесь от долгосрочного планирования и участия в групповой деятельности (собрания, совещания). Возможны внезапные осложнения, в результате которых вам придется вносить коррективы в свои планы.

Козерог

Сегодняшний день не сулит Козерогам легких решений в плане продвижения в карьере, высоких постов, званий и почестей. Если в карьере и будут перемены, то, вероятнее всего, только к худшему. В связи с этим звезды советуют вам поубавить свои амбиции и без крайней необходимости не попадаться на глаза начальству. Не забывайте о субординации и выполнении требований к дисциплине.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может быть связан с трудностями при решении каких-то профессиональных вопросов. Основная проблема может быть связана с недостаточно высокой квалификацией для решения стоящих перед вами вопросов. Возможно, вам потребуется посоветоваться со знающими специалистами. Также могут усилиться противоречия с коллегами по трудовому коллективу.

Рыбы

Сегодняшний день у Рыб может быть связан с повышенным риском финансовых потерь. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. Бизнесмены могут столкнуться с трудностями по открытию кредитной линии на выгодных условиях. Не рекомендуется заниматься разного рода финансовыми спекуляциями. То же самое относится к вопросам долгосрочного планирования.