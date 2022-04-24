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Астрологи назвали пять знаков зодиака, склонных к изменам

24 апреля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Все представители зодиакальных созвездий имеют свой набор качеств и предрасположенностей.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, склонных к изменам

Астрологи рассказали, кто по знаку зодиака способен на измену.

Овен

Обычно Овны стараются скрывать свои чувства, особенно ревность. Но иногда может так произойти, что все накопленные ранее эмоции выходят наружу. Представители этого знака легко прощают измену, ведь и сами могут пойти на нее в порыве страсти. Чтобы этого не произошло, партнеру стоит больше уделять внимания Овну.

Близнецы

Близнецы относятся к изменам с пониманием, но им важно знать причину того, почему так произошло. Кроме того, поскольку Близнецам быстро надоедают одни и те же люди рядом, ведь они любят получать новые эмоции и опыт, то представители этого знака сами способны на измену. При этом чувство вины у них возникает очень редко.

Лев

Царственная натура Львов не позволяет им смириться с изменой второй половинки. Они считают, что любимый человек должен принадлежать им. В случае если партнер будет уделять им мало внимания, Львы сразу же станут искать любовь и новые эмоции на стороне.

Весы

Весы часто флиртуют с представителями противоположного пола. Если при этом контакте произойдет сильный эмоциональный всплеск, то дело может зайти и дальше. Сами же представители знака способны простить измену партнера, но в дальнейшем при каждом удобном случае они будут это вспоминать.

Стрелец

Стрельцы очень просто относятся к изменам. Они легко прощают их, ведь и сами на это способны, так как каждый раз им нужен всплеск новых эмоций и романтические приключения, сообщается на портале Rsute.

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