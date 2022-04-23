Гороскоп на 24 апреля 2022 года — Рамблер/гороскопы

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее держит фокус внимания на коллективных делах, а ее аспект к Меркурию помогает конструктивно их обсуждать.

В регламентированных дискуссиях важна краткость. Основные проблемы дня лежат в сфере коммуникаций, работы с документами, текстами и в области компьютерного обеспечения. Возможны заминки при работе с документами, лимиты времени и трат, отказы в доступе, медленная обработка данных, тяжесть и сухость слога, зацикленность на одной теме. Дополнительные ограничения возможны из-за формальностей. Насыщенный день для программистов, тестировщиков, редакторов.

Овен

Сегодня Овнам стоит следить за финансовыми и социальными новостями. Возможны вести от друзей и коллег, извещения из инстанций, организаций и профессиональных сообществ. Могут получить подтверждение слухи. Не стоит планировать на этот день покупки, а также ответственные денежные переводы и важные сделки, онлайн-переговоры и скачивание программ: возможны системные сбои, задержки, проверки, лимиты.

Телец

Тельцам день несет недопонимание с руководством и контролирующими инстанциями, но также и честный ответ на честный вопрос. Среди препятствий дня - лимит времени, ограничение доступа, проблемы связи. Могут закрыться двери учреждений. Возможен отказ при попытке подписать документ, сдать отчет, подать заявку. В переговорах и работе над текстом важно помнить, что краткость - сестра таланта.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется смириться с препятствиями в своих поездках и текущих платежных операциях, задержкой новостей издалека, бюрократическими препонами, недоразумениями в дружеском, профессиональном и ином общении. Многие Близнецы столкнутся с инертностью собственной мысли: у них может медленнее обычного идти литературная и другая интеллектуальная работа, очное и дистанционное обучение.

Рак

Сегодня в интересах Раков следить за новостями и брожением умов в интересующих группах, не предпринимая новых шагов и ограничиваясь критическим анализом происходящего. Новости этого дня лучше использовать не как прямую команду к действию, а как инструмент отсечения ненужного и повод пустить в ход «бритву Оккама». Хорошо корректировать финансовые правила и основы дружеского общения на будущее.

Лев

Для Львов день может ознаменоваться совещанием или консультацией. Многие Львы будут при этом являться руководителями или претендовать на ключевую роль. Чтобы подтвердить свой статус - или выполнить другие условия, помогающие сохранить за собой доступ к желаемым ресурсам - им придется пройти собеседование или тест, выполнить свой долг или отдать приказ, соблюсти баланс между дружбой и карьерой.

Дева

Сегодня Девы остаются заложниками рутины и повседневного распорядка. Они могут быть зависимы от решений руководства, друзей и коллег, от графика бюрократических инстанций, оформления документов, используемых гаджетов и версий компьютерных программ. Возможно, придется отложить поездку, пройти тест, проявить терпение, столкнуться с консерватизмом. Преграды такого рода возможны и дома, и за рубежом.

Весы

Сегодня Весам придется смириться с препятствиями на знакомом пути. Возможно, это будут формальности или проблемы связи. Может подвести программное обеспечение, замедлиться обработка необходимой информации или передача данных, затормозиться сделка или платеж. Также в этот день не всегда приходится рассчитывать на друзей, коллег и тематические сообщества: они могут страдать от той же ситуации.

Скорпион

Сегодня свободу Скорпионов продолжают сковывать те или иные системные правила. Это не самый удачный день для переговоров и профессиональных консультаций, но они могут оказаться необходимы. Если их нельзя избежать, звезды советуют строго придерживаться формальностей: регламента, субординации, дистанции, заявленной темы разговора. В какой-то мере, так придется вести себя даже с близкими и друзьями.

Стрелец

Сегодня Стрельцов поджидают проблемы в пути и в общении. Могут плохо работать гаджеты, средства связи, навигаторы. Возможно, будет затруднен доступ к полезной информации (в том числе профессиональной: инструкциям, сервисам, базам данных, обновлениям). Не исключены опоздания, задержки, проверки, системные ошибки в расчетах, отказы в помощи. Не лучший момент для поиска работы и набора персонала.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отказаться от лишних трат, сделок и финансовых операций, а в необходимых покупках и платежах тщательно выверять ключевые детали. Стоит подстраховаться и добавить себе запас времени на непредвиденные заминки, заранее ознакомиться с действующими лимитами. День подходит для редактирования списка покупок в сторону сокращения. Не стоит публиковать статьи и подписывать договоры.

Водолей

Сегодня Водолеев ждет конструктивный разговор с близким человеком, друзьями или коллегами. Может требоваться общение с наемным персоналом или профессиональная консультация. Переговоры или изучение информации будут необходимым шагом перед принятием решения - особенно связанного с базовой программой, недвижимостью, основными ресурсами, со строительством, обновлением, сносом или реорганизацией.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит молча следить за дискуссиями в своем профессиональном и дружеском кругу, а также за общими социальными событиями и их обсуждениями: это позволит им быть в курсе новостей и структурировать свои тайные мысли. Также это вовремя укажет им на пробелы в их знаниях, связях, литературной или компьютерной подготовке, которые не заметны в данный момент, но могут обнаружиться в будущем.