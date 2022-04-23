Чувства рвутся наружу — любовный гороскоп на 24 апреля

Сегодня будет сложно держать себя в руках. Благо, звезды "за" эмоции и чувства.

Овен

В этот день у влюбленных Овнов мало простора для маневра. Жизнь предлагает им пути, которые еще недавно их устраивали и наверняка устроят в будущем, но в данный момент им не подходят. Многим Овнам не понравится необходимость афишировать свои тайные чувства или, наоборот, обязанность их скрывать.

Телец

Сегодня между Тельцами и их партнерами может возникнуть иллюзия разговора на разных языках. Скорее всего, проблема будет заключаться в формальностях, которые несложно разрешить, отбросив эмоции. Не исключено, что при общности мыслей и чувств суть спора сведется к использованию разной терминологии.

Близнецы

В этот день звезды не советуют Близнецам принимать ответственные решения в любовных делах, а также начинать романтическую переписку и заводить знакомства. Не стоит спешить и с ответом на важный вопрос: велика вероятность того, что сегодня он будет «вымученным», неестественным или просто неверным.

Рак

Сегодня Ракам лучше воздержаться от приглашения или предложения любимому человеку: в плане возникнут заминки, часть пунктов придется убрать или сократить. Не исключено, что при этой процедуре «за скобками» окажется то главное, без чего отношения немыслимы - например, чувства, надежда или доверие.

Лев

Сегодня звездам нечем порадовать Львов, если они надеются на взрыв страсти и свободу действий. Также им не стоит рассчитывать на приватность. Непринужденное поведение может быть исключено для них в связи с ответственной рабочей ситуацией, занимаемой должностью или приобретенным недавно статусом.

Дева

В этот день Девы сталкиваются с объективными преградами и барьерами, которые могут принять системный характер и временно отрезать им путь к любимому человеку. Не исключено, что в сложившихся затруднительных обстоятельствах им будет отказано даже в возможности полноценной дистанционной связи.

Весы

В этот день любовные замыслы Весов буксуют. Многим Весам придется ограничиться скромным набором возможностей. Единственная выгода этих суток будет состоять в шансе обстоятельно поговорить о какой-то давней сложной ситуации - когда планы тормозятся и «зависают», ничего другого попросту не остается.

Скорпион

В этот день Скорпионам лучше отказаться от свидания и от других значимых шагов в любовных отношениях. Сегодня не лучшее время для предложения, объяснения или попытки помириться, если случилась размолвка. Возможны проблемы с выражением мыслей, обратной связью или нужной психологической атмосферой.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы всюду сталкиваются с препятствиями, предотвратить которые они не в силах. Одним Стрельцам могут досаждать проблемы со связью, а другим - неожиданные задержки или срывы планов. Не тот день, когда стоит знакомиться или о чем-то договариваться.

Козерог

В этот день Козерогам желательно воздержаться от интимного любовного послания: его тон и оформление оставят желать лучшего. Возможен неудачный выбор слога или момента отправки. Самое главное в письме может остаться «за кадром». Свободным Козерогам не стоит спешить с регистрацией на сайте знакомств.

Водолей

Сегодня Водолеи упорствуют в своей точке зрения, и часто не без оснований. Им стоит помнить, что для любимого человека их профессиональные, житейские или иные рациональные доводы могут не иметь значения. Он или она будет реагировать не на логическую цепочку рассуждений, а на их эмоциональный фон.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам отказаться от внешней активности и побыть в тени. Для многих Рыб это нелегкая задача, так как сейчас их чувства рвутся наружу и побуждают их действовать. Им стоит помнить, что в этот день их усилия пропадут впустую или дадут не тот эффект, который им нужен.