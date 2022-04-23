Активнее знакомимся — финансовый гороскоп на 24 апреля

Сегодня стоит больше общаться и знакомится — можем найти единомышленников и даже спонсоров.

Овен

У Овнов сегодня может быть возможность иметь доход от двух источников: с основной работы и от вариантов временной подработки. Не исключено, что значительная часть доходов поступит вам неофициально, главным образом за счет выполнения частных заказов. Вряд ли стоит рассчитывать на усиление своего влияния и рост доходов за счет расширения партнерского сотрудничества.

Телец

У Тельцов благоприятный день для работы в составе творческой группы над неким единым проектом. К вашему мнению обязательно будут прислушиваться друзья и единомышленники. Успешно идет работа над составлением бизнес плана. Наибольшие сложности могут быть связаны с выполнением текущей работы, ремонтными и строительными делами.

Близнецы

Благоприятно складывается этот день для Близнецов, занимающих руководящую должность или работающих в непосредственном контакте с начальством. Ваши менеджерские и управленческие решения могут быть своевременными и взвешенными. Может улучшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Ищите опору в трудовом коллективе.

Рак

У Раков хороший день для повышения уровня профессионального образования. Вы сможете легко и быстро усвоить новые знания. Вместе с тем это достаточно напряженный день, связанный с трудностями при общении с деловыми партнерами и клиентами. К вам могут предъявлять претензии, хотя вашей личной вины в этом может и не быть. Помните, что клиент всегда прав, и старайтесь погашать зарождающиеся конфликты в самом их начале.

Лев

Хороший день у Львов, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, а также любых управленцев, проводящих структурные реформы. Чтобы работа шла продуктивнее, старайтесь изолировать себя от информационных помех. Чем меньше у вас будет контактов, тем результативнее пройдет этот день. Любые перемены следует проводить быстро и решительно.

Дева

Девам, ведущим переговоры о партнерском сотрудничестве, возможно, удастся добиться существенного прогресса и прийти к взаимовыгодному соглашению. Звезды рекомендуют вам чаще прислушиваться к мнению партнеров и в случае необходимости делегировать им свои полномочия. Также это удачный день для переговоров на многосторонней основе.

Весы

Весам рекомендуется не лениться и прилагать усилия к тому, чтобы усовершенствовать стиль и методы работы. Сегодня таланты изобретателей и рационализаторов проявятся в полной мере. Лучше всего вам будет даваться практическая работа с уклоном на ремесленничество, техническое творчество. Вы сможете предложить интересные технические решения.

Скорпион

Скорпионы, работающие в сфере услуг, сегодня смогут медленно, но верно наращивать клиентскую базу. Делайте ставку на тех клиентов, кто готов будет пойти на долгосрочное сотрудничество и стать вашим постоянным клиентом. Сейчас будет особенно цениться то деловое партнерство, которое проверено годами плодотворного сотрудничества. Если остаются сомнения в целесообразности действий, то лучше отложить решение на другой день.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не витать в облаках и не мечтать о несбыточных проектах в будущем, а заняться решением практических вопросов. Рекомендуется исходить из принципа, что лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Именно это направление будет для вас наиболее успешным. Особенно это день хорош для благоустройства своего рабочего места, проведения ремонтных работ.

Козерог

У Козерогов сегодня может сложиться благоприятная ситуация для расширения и укрепления деловых связей. Успешно проходят деловые встречи и поездки. Торговцы смогут повысить объемы продаж за счет возросшего спроса. Можно проводить рекламные акции, делать оптовые закупки товара. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов.

Водолей

Водолеи сегодня способны увеличить свои доходы благодаря практичному и взвешенному подходу к делам. Преуспевают, прежде всего, те из вас, кто имеет профессию, связанную с интеллектуальной деятельностью и умеет доводить до конца начатые дела. Хорошее время для проведения полной инвентаризации движимого и недвижимого имущества - так вы сможете лучше понимать, какими ресурсами располагаете.

Рыбы

Оптимистический эмоциональный настрой Рыб сегодня может способствовать успешному решению текущих вопросов. С вами могут активно сотрудничать те люди, интерес к которым вы сами проявите. Можно инициировать деловые поездки и новые знакомства. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от финансовых операций с банковскими счетами.