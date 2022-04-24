Покоряем карьерные вершины — гороскоп на 25 апреля

23-24 лунные сутки. Начало этого дня располагает к инертности, может пройти в пассивных раздумьях или последней подготовке.

23-24 лунные сутки. Начало этого дня располагает к инертности, может пройти в пассивных раздумьях или последней подготовке. Новый всплеск активности наступит с приближением вечера. Луна в Рыбах усилит эмоциональность, начнет мотивировать на дискуссии по вопросам искусства и увлечений. Импульсивность поможет набрать темп, возможна насыщенная эмоциями и событиями ночь. Появится вдохновение для добра и любви, но активизироваться также могут и авантюристы, интриганы.

Овен

Сегодня для Овнов продуктивнее вторая половина дня. В это время они зависимы от ситуации, но имеют свободу закулисного маневра, захватывающего и потенциально выгодного. В течение дня азарт будет расти, как и аппетиты. Хорошо браться за дело с ноткой авантюры, выполнение которого займет около месяца. Подходящие занятия - разведка, активность вдали от дома, тренировка с целью наращивания ресурсов.

Телец

Практичных и основательных Тельцов этот день сделает искателями приключений, что проявится ближе к вечеру. К счастью, их усилия не пропадут впустую, освещать им путь будет надежная и яркая путеводная звезда. Стоит поспешить и сделать на этой позитивной волне как можно больше, так как «окно удачи» может вскоре закрыться. Вдохновения, которое подарит сегодняшний вечер, хватит на пару дней вперед.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут сделать рывок с надеждой, что он приблизит их к желанной цели: карьерному или духовному росту, заветному статусу. Звезды напоминают им, что этот путь коварен. Появляется шанс преуспеть - но также возрастает риск втянуться в конфликт или опасную авантюру, стать жертвой интриги, попасть в ловушку. Важна уверенность в людях, проектах или ценностях, на которые сделана ставка.

Рак

Сегодня сами небеса благословляют Раков на значимое начинание. Лучшее время суток для старта - вечер или ночь. Именно вечером имеет смысл активизироваться Ракам, настроенным на решительный шаг в заветном направлении. Хорошо отправляться в далекий путь, открывать и расширять бизнес (особенно международный), проявлять романтическую инициативу, выступать в защиту убеждений, ценностей или святынь.

Лев

Львам звезды подсказывают, что инициативы сегодняшнего вечера небезопасны. Чем выше в них ставки, тем обиднее будет потерять что-то дорогое и значимое: деньги, льготы, чувства, веру, надежду. Необходимое условие конечного успеха - соблюдение тайны. Также важны гибкость, проницательность, умение управлять эмоциональными импульсами и доступ к ресурсам. Желательно держать наготове резервные силы.

Дева

Сегодня Девам стоит аккуратнее вести дела с другими людьми: старт обнадежит, но дальше многое зависит от обстоятельств и чужого поведения. Вы не можете повлиять на чужие капризы, но можете подстраховаться, проявив дальновидность и гибкость. Основной ресурс сейчас - это люди, поэтому появляются возможности расширить связи.

Весы

Сегодня у Весов может прибавиться хлопот и переживаний. События этого дня дадут им повод для действий и импульс вдохновения - но также могут вести к стремительному росту эмоциональных и физических нагрузок, зависимости от людей, обстоятельств или самочувствия. Возможно волнение в связи с рискованным лечением, деловой авантюрой, напряжённой работой, поведением питомца.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам перенести свою активность на вторую половину дня и действовать гибко. Удачное стечение обстоятельств позволяет преуспеть в любом деле и взяться за него стоит прямо сейчас - особенно если вам нужен яркий результат в ближайшие дни. Возрастают шансы на триумф в любви, бизнесе, активном хобби, творческой деятельности, на успех в области рекламы, игр и развлечений.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов энергозатратна и значима вторая половина суток. У них появится предприимчивость для ведения тайных дел, для обустройства дома, переезда, проявления чувств, защиты своей семьи, родины или идеалов. Результаты зависят от собственной ловкости или хорошего помощника. Потенциальные опасности этого дня - несдержанность, непоследовательность и увлечённость.

Козерог

Во второй половине дня звезды дают Козерогам шанс действовать тайно и гибко, но не настаивают на этом. Любовные, деловые, творческие и другие успехи будут лишь приятной опцией, которой желательно воспользоваться. Она позволит вам нагнать соперников, наверстать упущенное, исправить ошибку, закрыть тему или дать ход многообещающему проекту. Эффект может проявиться не сразу, а в течение пары дней.

Водолей

Сегодня Водолеям имеет смысл сконцентрироваться на деньгах, ресурсах и ценностях. Активные действия - старт сделки, платеж, попытку заработать - стоит перенести на вторую половину дня. Если вы планируете некие деловые начинания, то они сейчас могут сопровождаться напряжением и сомнениями. Но медлить не стоит, так как чрезмерная нерешительность может вести к опозданию и потере возможностей.

Рыбы

Утро Рыбам лучше провести в уединении или раздумьях, а к вечеру занять позицию «низкого старта». К концу дня возрастет сила желаний, импульсивность начнет толкать к грандиозным свершениям. Инициативы удачны, но времени для завершения миссии будет маловато, придется захватить и ближайшие дни. Чем выше амбиции и запросы, тем больше смысла поработать ударным темпом, используя уникальный случай.