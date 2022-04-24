Необходим важный шаг — любовный гороскоп на 25 апреля

Сегодня стоит решиться на что-то большее в отношениях.

Овен

Сегодня утром Овны могут казаться холодными или сдержанными, но к вечеру от их спокойствия не останется и следа. Невидимые силы подбросят дров в огонь их страсти и сделают их настоящими искателями приключений. Им стоит помнить, что на этом пути возможны не только удачи, но и некоторые осложнения.

Телец

Сегодня благоприятные условия для личной жизни Тельцов начнут складываться во второй половине суток. Это будет не просто удачный момент, а поистине счастливый и уникальный шанс, упускать который им не стоит. Данный совет звезд касается и одиноких Тельцов, и тех, кто уже отдал кому-то свои симпатии.

Близнецы

С наступлением вечера у Близнецов появится искушение тайной инициативой. Звезды подсказывают, что она будет давать эффект, пока представители этого знака действуют скрытно. Как только им захочется обнаружить свои намерения или открыто проявить свои чувства, положение дел изменится не в их пользу.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить любовные инициативы на вечер и не терять время, так как в конце этого дня сложатся почти идеальные условия для любого важного шага в личной жизни. Одинокие Раки получат шанс встретить в ближайшие дни не просто симпатичного, но духовно близкого себе человека.

Лев

С приближением вечера Львы окунутся в омут страстей, которые могут и поднять их на вершину блаженства, и потопить в своих волнах. Любая инициатива будет похожа на авантюру. Вероятность «сорвать куш» в любовных делах велика, но вам потребуется самоотдача вкупе с умением управлять своими чувствами.

Дева

Сегодня Дев не оставит равнодушными чужой шаг к сближению. Инициативу лучше отдать партнеру: его страсть и романтическая решимость придадут общению нужный эмоциональный накал, а от Девы потребуется лишь правильный отклик. Это хороший день для знакомства, особенно в путешествии или вдали от дома.

Весы

Сегодня Весам стоит проявлять активность лишь в сложившемся союзе. Знакомство, завязанное в этот день по собственной воле или по воле случая, будет успешным, но энергозатратным и в будущем сулит трудности - особенно если чувства разгорелись на службе, в пути, в процессе лечения или оказания услуг.

Скорпион

Сегодня утром ситуация может показаться влюбленным Скорпионам безвыходной, но вторая половина дня подарит им обоснованную надежду на успех и взаимность. Секретом удачи будет активность, которую не стоит путать с агрессивностью или властностью. Делая свой ход, будьте романтичны, щедры и великодушны.

Стрелец

Сегодня важный момент ждет влюбленных Стрельцов ближе к вечеру. В конце дня им станет настолько трудно сдерживать страсти и управлять эмоциями, что они будут готовы пойти на отчаянный шаг и заплатить за счастье с любимым человеком двойную цену. В своих действиях им важно быть последовательными.

Козерог

Сегодня судьба начнет помогать Козерогам в любовных делах ближе к вечеру. Бездействовать в это время не стоит, но афишировать свои планы, цели и истинные чувства сразу тоже не рекомендуется. Когда именно следует раскрывать душу и сбрасывать маску, вам подскажет тайный знак или собственная интуиция.

Водолей

Утром убеждения и привычки Водолеев останутся незыблемыми, как скала. Многие представители знака будут холодными, упрямыми или инертными. С приближением вечера обстоятельства и нахлынувшие чувства заставят их сменить тактику. Они начнут действовать более гибко, эмоционально и с тайным умыслом.

Рыбы

Во второй половине дня Рыбам предстоит сделать в любви важный шаг. С большой вероятностью, он приведет их прямиком к личному счастью. Многие Рыбы станут в любви удачливыми авантюристами, которым все сходит с рук. Возможно, это будет только начало, а основные события развернутся на следующие сутки.