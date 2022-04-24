Действуем смело — финансовый гороскоп на 25 апреля

Сегодня стоит быть решительным, чтобы добиться большего.

Овен

У Овнов хорошее время для увеличения доходов за счет неофициальной трудовой деятельности, выполнения частных заказов, получения преференций от работодателя. У работников гостиниц, ресторанов, медицинских учреждений дела идут замечательно. Кроме того, вы сможете преуспеть в оформлении причитающихся вам по закону выплат типа пенсий, субсидий, компенсаций.

Телец

Тельцы сегодня могут почувствовать усиление интеллектуальных способностей, что позволит успешно решать многие вопросы информационного характера. Не пренебрегайте советами друзей – их мнение будет полезно. Активизируются деловые контакты, обмен мнениями и опытом. Используйте этот день для приобретения профессиональных знаний и общего повышения квалификации.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день требует максимального сосредоточения на достижении поставленных целей. Успешно развивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Можно проводить ремонтные и строительные работы. Постарайтесь не отвлекать внимание на поступающую информацию и появляющихся в поле вашего зрения людей.

Рак

Прекрасный день для Раков, имеющих возможность самостоятельно принимать важные решения, занимающихся предпринимательской деятельностью и настроенных на экономическую экспансию. Сейчас самое время прилагать усилия для расширения бизнеса, популяризации своих товаров и услуг, выхода на новые перспективные рынки.

Лев

Львы в этот день смогут урегулировать важные вопросы, связанные с финансовыми задолженностями перед банками, частными лицами или налоговой инспекцией. У вас не возникнет затруднений с оплатой счетов при погашении кредитов. Также это неплохое время для получения доходов за счет временной подработки, работы на полставки или по совместительству.

Дева

У многих Дев сегодня активизируются вопросы делового сотрудничества. Это благоприятное время для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой поддержки. Предложения, которые поступят вам сегодня, будут выгодны в долгосрочном плане. Отдавайте предпочтение сотрудничеству с теми людьми, которых вы давно знаете.

Весы

У Весов сегодняшний день может сложиться результативно независимо от занимаемой должности и профессионального статуса. Делайте ставку на проверенные опытом методы работы и воздерживайтесь от экспериментирования. Полагайтесь на надежность и поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Используйте в полной мере имеющиеся у вас в распоряжении технические средства, машины, механизмы и офисную технику.

Скорпион

Сегодняшний день принесет удачу Скорпионам, представителям непроизводственной сферы деятельности. Прежде всего, речь идет о консультативной, преподавательской, юридической деятельности. Также хорошо проявят себя торговцы, водители транспорта и социальные работники. Постарайтесь преодолеть внутреннюю неуверенность в вопросах, касающихся новых дел и начинаний.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость и заниматься благоустройством территории, прилегающей к офису, магазину, гаражу или складу. Есть шанс улучшить условия труда на рабочем месте. Также это прекрасное время для подведения итогов деятельности за некий предыдущий отрезок времени и анализа финансовых возможностей вашего бюджета на будущее.

Козерог

У Козерогов замечательный день для активизации работы с информацией. Возрастают ваши интеллектуальные способности и умение проводить аналитическую обработку поступающих сведений. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей, старайтесь вовлечь в круг своих экономических интересов новых людей.

Водолей

Водолеев сегодняшний день может привести к росту доходов. Вы будете склонны к упорному труду и совершенствованию профессиональных навыков и мастерства. Благодаря трудолюбию результат вашей работы будет выше ожиданий. Это прекрасное время для проработки деталей и совершенствования навыков работы с инструментами.

Рыбы

Успех этого дня целиком и полностью зависит от личной инициативы Рыб. Звезды советуют принимать решения и действовать только исходя из своих представлений. Успешно идут закупки оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи. Консультантам сетевого маркетинга удастся расширить клиентскую базу и подписать новых сотрудников.