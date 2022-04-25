Успешно решим все вопросы — финансовый гороскоп на 26 апреля

Сегодня мы сможем найти ответы на все вопросы, главное — задавать их правильным людям.

Овен

У Овнов неплохой день для приумножения своего имущества и повышения уровня доходов. Отдавайте предпочтение тем делам, выполнение которых требует спокойной и тихой обстановки для сосредоточения на сложных вопросах. Жесткое следование графику работы сегодня не столь важно. Вы сможете быть успешнее в делах, если будете решать вопросы по мере их поступления.

Телец

Тельцы в этот день смогут проявить невероятную изобретательность и смекалку. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Обязательно принимайте активное участие в собраниях, совещаниях, планерках - к вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете повлиять на принятие коллективных решений.

Близнецы

У Близнецов благоприятное время для сбора конфиденциальной информации и доверительного общения с начальством. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье. Интуиция не подведет вас. Также вам удастся найти дополнительную подработку, повысив тем самым свой финансовый потенциал. Руководящие работники сегодня могут получать хорошие известия.

Рак

Раки в этот день почувствуют усиление интеллектуальных способностей, что положительно отразится на учебе и выполнении сложных работ. Звезды советуют попытаться совместить традиционные подходы к работе с элементами новых подходов. Руководители проявят свои лучшие менеджерские и организаторские качества.

Лев

У Львов, занимающих руководящие должности, хороший день для внесения изменений в структуру управления. Относительно безболезненно пройдут кадровые перестановки, что позволит повысить эффективность работы в целом. Звёзды помогают в заключении сделок, сулящих высокую прибыль. Старайтесь следить за новостной информацией.

Дева

Девы в этот день смогут укрепить свои деловые партнерские отношения. Если прежде у вас были конфликты, то сейчас вы можете окончательно примириться и прийти к взаимовыгодному соглашению. Подписанный сегодня договор принесет вам много выгод. Также это благоприятное время для выполнения индивидуальных услуг - клиенты останутся довольны вашей работой.

Весы

У Весов удачное время для ускорения темпов работы над текущими проектами. Возможно, вы будете тяготеть к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать руками. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах. Ищите опору в коллегах и подчиненных.

Скорпион

У Скорпионов любая работа, имеющая отношение к творчеству, пойдет легко и свободно. Удачный день для устроения концертов, выставок, проведения праздничных массовых мероприятий. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. В целом в этот день ваша деловая репутация может существенно укрепиться.

Стрелец

У Стрельцов хороший день для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий труда на рабочем месте - к вам могут прислушаться.

Козерог

Сегодня Козероги смогут решить многие свои вопросы за счет укрепления и расширения деловых связей. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов. Также это удачное время для поездок. Творческие работники вполне смогут проявить свои таланты на публике. Поиски нового и путей совершенствования в работе могут привести вас к интересным результатам.

Водолей

Водолеям рекомендуется сосредоточиться на конкретной практической работе, приносящей реальный доход. Успешно пройдет этот день для занятых строительными и ремонтными работами, можно делать оптовые закупки строительных и отделочных материалов. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Рыбы

Инициативное поведение Рыб в этот день может привести к успешному решению многих вопросов. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, и вы будете способны легко решать тактические вопросы. Успешно проходят короткие поездки, торгово-закупочная и посредническая деятельность. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.