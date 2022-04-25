Исполняем свои желания — любовный гороскоп на 26 апреля

Сегодня мы можем исполнить маленькие желания и партнера, и свои.

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня романтическое свидание требует интимной и немного экзотической атмосферы: это лучший фон для кипения страстей и взаимного раскрытия. Приветствуется элемент интриги. Хорошо оказаться в обстановке, далекой от повседневности. Удачный день для развития тайного романа.

Телец

Для Тельцов это счастливый день, и они могут полностью посвятить его общению с близким человеком. Он создает условия для духовной и эмоциональной близости, сексуальной гармонии, делового согласия, приглашает к приятной беседе о счастливом будущем. Несмотря на долю иллюзий, в целом оптимизм оправдан.

Близнецы

Сегодня один из тех дней, когда Близнецы являются в любви идеалистами и склонны во всем видеть только хорошее. Отличие от других случаев в том, что сейчас это им на руку - или, по крайней мере, не приносит им вреда. Если они не могут физически встретиться с объектом своего обожания, то смогут общаться с ним на расстоянии.

Рак

Этот день даст Ракам многое из того, о чем они мечтали. Вероятность счастливого поворота событий в любви для них сегодня очень велика. Даже если вам кажется, что вы получили все возможное и подошли к пределу, звезды спешат вас обрадовать: потенциал ситуации велик, и что-то останется «на сладкое».

Лев

Сегодня Львы поневоле ценят дары любви, так как их получение сопряжено для них с нештатными обстоятельствами и все их тайные чувства, включая «шестое», обострены. Свидание, устроенное в эти сутки, принесет им яркие впечатления, в том числе сексуальные. Роман, завязанный в этот день, будет роковым.

Дева

В этот день Девы оказываются безоружными перед привлекательностью партнера, но восхищение и обожание не лишают их дара речи. Если вы все еще не сказали объекту симпатий о своих чувствах, стоит на это решиться, так как приятному разговору и взаимопониманию сегодня способствуют сами обстоятельства.

Весы

Сегодня любовь связана для Весов с добрыми делами, тайной, заботой, сочувствием и доверительным общением. Истинные чувства легко проверить в ситуации каких-то сложностей. Стоит учесть, что в этот день может вспыхнуть сильное влечение к тому, кто помогает или является объектом помощи.

Скорпион

Сегодня Скорпионы в числе любимцев Амура. Они получают все, что хотели и даже больше. День подходит и для интимного уединения, и для совместного посещения мероприятий. Звезды рекомендуют не пропускать идеальный момент для ухаживаний, свиданий, признаний, торжественных обещаний, приятных знакомств.

Стрелец

Сегодня звезды дают влюбленным Стрельцам выбор: расслабиться и довольствоваться достигнутым на данный момент результатом - или продолжать стремиться к полному исполнению всех своих желаний. Многие Стрельцы дадут слабину и выберут первый вариант, но не откажутся от дополнительных подарков фортуны.

Козерог

Сегодня у Козерогов возрастают шансы на любовную гармонию и удачу. Им не стоит отказывать в удовольствии ни себе, ни партнеру. Оказавшись в подходящей атмосфере, не сдерживайте чувства, иначе многое потеряете и пропустите свое настоящее счастье. Можно смело делать подарки и принимать приглашения.

Водолей

Ситуации этого дня призывают Водолеев к щедрости и доброте, советуют открыться теплым чувствам. Мирная атмосфера и душевная гармония позволят довериться друг другу, расслабиться и разговориться. Сблизиться с любимым человеком поможет наслаждение искусством, шоппинг, дегустация блюда или напитка.

Рыбы

Сегодня Рыбы торжествуют. Этот день позволит им насладиться эффектом своей любовной инициативы, а также осознать степень своей привлекательности и силу влияния на любимого человека. Пора сказать или сделать то, о чем вы давно мечтали: вероятность гармоничного исполнения вашего желания очень велика.