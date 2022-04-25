Несем добро в массы — гороскоп на 26 апреля

24-25 лунные сутки. Сегодня предприимчивость и импульсивность постепенно сменяются миролюбием, ленью и тягой к излишествам.

Возрастает потребность в гармонии, любви, красоте, комфорте, отдыхе, приятном общении. Настроение поднимет хороший итог вчерашних действий или исполнение давнего желания. Есть надежда на дар, выгоду, смягчение, компенсацию. Луна в Рыбах приветствует снисходительность, великодушие и прощение обид. Подходящий день для перемирия и празднования финала. Хорошо наслаждаться искусством и литературой. Неплохой момент для бьюти-процедур. В меню уместны изысканные напитки, сладости и морепродукты.

Овен

Овнов этот день приглашает к мирным маневрам. Он повышает сентиментальность и потребность в психологическом комфорте, может побудить кого-то тайно защищать и оберегать. Возможна скрытая страстность и сексуальность. Предпринятая накануне инициатива сулит положительный эффект в виде моральной поддержки, любовной победы или материальной выгоды. О везении такого рода не стоит говорить слишком громко.

Телец

Для Тельцов это день удачи. Он сулит им приятные находки, отдачу от усилий, взаимность чувств, творческую успешность, подвижки в бизнесе и другие подарки. Бонусом к сиюминутным достижениям будет надежда на дальнейшее расширение возможностей - но стоит помнить, что оно не может длиться долго, и пользоваться им желательно прямо сейчас, по горячим следам. Если вы расслабитесь, шанс может быть упущен.

Близнецы

У Близнецов появляется возможность получить ценную информацию, которая поможет быстрее ориентироваться в событиях и принять в них участие (в том числе финансовое), не афишируя свое присутствие и не раскрывая своих намерений. В этот день выше шансы заключить выгодное знакомство, полезное для карьеры, материальное благополучие, адаптации к чужим условиям или для других целей.

Рак

Сегодня Раки могут беспрепятственно продолжать свой путь и развивать инициативу. У большинства Раков появятся возможности заручиться поддержкой влиятельных покровителей, а также обрести вдохновляющие ориентиры, благие цели. Одиноких Раков поддержит на плаву их вера, надежда или любовь. Несмотря на приятные подвижки, важно не останавливаться раньше времени: настоящая награда может ждать в самом конце дела или путешествия.

Лев

Сегодня у Львов есть надежда на удачу, в том числе на финансовый, управленческий и любовный успех. Для благоприятного развития дел нужны миролюбие, ресурсность и информированность. В критический момент смягчить риск и отвести угрозу помогут вовремя пущенные в ход резервы, материальные или духовные. Возможен подарок, доход от вложения или компенсация. Но полностью расслабляться все же не стоит.

Дева

Сегодня Девам будет трудно устоять перед чужим обаянием - особенно если к нему прилагается материальная или другая практическая выгода. Обещают быть приятными диалоги и мирными договоренности. Можно надеяться на чужую благосклонность. Не стоит упускать хороший день для плавного беспрепятственного завершения значимого путешествия или важного дела (работы, исследования, сделки, учебного процесса).

Весы

Сегодня зависимость от обстоятельств не несет Весам негатива. Они получат помощь или отыщут в ситуации свою комфортную нишу. В любой работе найдутся хорошие моменты. Приятными - или не слишком болезненными - будут в этот день медицинские процедуры. Энергичным и трудолюбивым Весам звезды рекомендуют позаботиться о добрых плодах своих усилий и жертв: не исключено, что их припишут другим людям.

Скорпион

Скорпионы сегодня имеют полное право наслаждаться плодами своей инициативы и приятным результатом продвижения своих талантов. Также многие Скорпионы будут радоваться успехам своих детей и подопечных. Это прекрасный день для престижного отдыха, красивого свидания, выставки личных работ, творческого бенефиса, крупной сделки, праздника, торжества, рекламной акции, для знакомств и договоренностей.

Стрелец

Сегодня все благие намерения и порывы Стрельцов могут обернуться ленью, тягой к комфорту и некоторым злоупотреблением удовольствиями - например, перееданием или увлечением спиртным. У многих Стрельцов появится искушение отправиться в гости или устроить праздник у себя дома. В итоге может быть заброшено домашнее или другое доброе начинание. Стоит помнить, что это может отразиться на репутации.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на гармоничный эмоциональный фон в своем близком окружении, на любовный успех, подарок, добрую весть, признание своих талантов. У родителей есть приятный повод поговорить с детьми. Подвижки в делах зависят не только от ловкости и скрытности, но и от умения вызвать к себе симпатию. Подходящий день для свидания, шоппинга, творческих занятий, приватной вечеринки.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям подарок, прибыль, компенсацию расходов или другой вид поправки материального положения. Ситуация располагает к щедрости и тратам на приятные вещи. Даже если вы аскет по натуре, соблюдаете диету или на всем экономите, в этот день можно позволить себе лакомства, украшения, поблажки или излишки. Покупки и финансовые дела желательно обсуждать с домочадцами и близкими.

Рыбы

Приятные события этого дня склоняют Рыб к погружению в любовную романтику, комфортному отдыху и наслаждению прекрасным. Небеса сегодня и вправду щедры на подарки и удовольствия - но амбициозным Рыбам с высокими запросами, нацеленным на признание, престиж и торжество своих идей, имеет смысл преодолеть лень и еще немного постараться ради успеха: достижения будут выше и радости (выгод) дадут больше.