Счастливые переживания — любовный гороскоп на 27 апреля

В этот день у нас будет много эмоций и приятных чувств.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отказаться от внешней активности и наслаждаться любовными радостями втайне. Не время объявлять всему миру о своих симпатиях или намерениях, ожиданиях или возможностях, пока для этого не настал подходящий момент. Нетерпеливым Овнам звезды намекают, что он уже близок.

Телец

Тельцам не стоит медлить, если они планируют в своей личной жизни ответственный шаг: сегодня он будет легким. Не теряйте время, если хотите сделать предложение, написать важное письмо, объявить о помолвке, провести ритуал забвения прошлых обид или просто хорошо провести время с любимым человеком.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам желательно извлечь из сложившейся ситуации все возможное, так как обстоятельства могут стремительно меняться. Особенно это касается каких-то договорённостей и планов. Если вы надеетесь на откровенный разговор, то стоит поспешить, так как вскоре тон и фон бесед станут другими.

Рак

Для влюбленных Раков настал момент получения наград и исполнения желаний, порой самых фантастических. Робкие Раки, которые все еще не верят в себя, получат недвусмысленное подтверждение своей удачи и поощрение к дальнейшим действиям. Идеальный день для свидания, если не затягивать его до вечера.

Лев

Сегодня Львам удается сберечь свою любовь и пронести ее невредимой сквозь все перипетии момента - вопрос лишь в том, какой ценой. Многим Львам придется признать, что ради этого они чем-то пожертвовали: деньгами, энергией, частью убеждений. Независимо от деталей, день закончится на позитивной ноте.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня им стоит использовать любую возможность для общения с любимым человеком, очно или на расстоянии. Оно не только будет приятным, но и может превысить все ожидания. В какой бы форме ни состоялся контакт, сеанс связи желательно завершить с приближением вечера.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам скрывать свои новые романтические чувства, какими бы сильными они ни были: не исключено, что они являются порождением момента и с изменением обстоятельств растают, как весенний туман. В постоянных союзах партнеры получат удовольствие от уступок и заботы друг о друге.

Скорпион

Сегодня в любовных историях Скорпионов ожидается приятная кульминационная фаза, но душевный подъем и удачное стечение событий не могут длиться долго. Звезды не пророчат обрыв романа или потерю позиций в нем - но предупреждают, что вечером может назреть тайм-аут по внешним или внутренним причинам.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может захлестнуть мощная волна романтических переживаний. Всплеск чувств будет связан не только с особенностями текущего момента и личного темперамента, но и с грядущим поворотом событий, который уже дает о себе знать по мелочам. Если роман заходит в тупик, ищите новые пути.

Козерог

Козерогам не стоит пропускать благоприятный момент для романтической встречи, переписки или сеанса видеосвязи. Вплоть до наступления вечера они могут ни о чем не тревожиться и спокойно извлекать из ситуации приятные бонусы. Чтобы не испортить хорошее впечатление, к концу дня контакт лучше свернуть.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что сегодня равно важны и эмоции, и вещественные доказательства любви. Подарки и широкие жесты этого дня имеют особое значение и могут нести в себе тайный смысл - например, стать своего рода амулетом на счастье, носителем определенных воспоминаний или средоточием надежд.

Рыбы

Влюбленным Рыбам день сулит счастливые переживания и незабываемые впечатления. За исполнение своей мечты им придется благодарить судьбу - но собственные труды, если таковые предпринимались, позволят усилить положительный эффект. Пик удачи придется на утро. Свидание лучше не затягивать до вечера.