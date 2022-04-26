Будет много эмоций и удачи — гороскоп на 27 апреля

25-26 лунные сутки. День начнется с удачного соединения планет в знаке Рыб.

Оно поможет не только хорошему настроению и везению в текущих делах, но и счастливому концу плохой истории, финальному торжеству идеалов, находке в последний момент. Вплоть до вечера продлится время любви, исполнения желаний, благодарностей, наград за труды, прощения и согласия, душевного подъема, морального удовлетворения. Подходящий момент для праздника, застолья, раздачи излишков. Вероятны ценные дары, удачные находки в запасниках, финансовые выгоды. В конце дня фокус внимания сместится, вечерние события намекнут на грядущие перемены.

Овен

Сегодня у Овнов есть тайный повод для радости, о котором пока лучше не говорить открыто: молчание убережет и от любопытных ушей, и от потери энергии. Не очень благоприятно сегодня обсуждать финансы, а также делиться своими чувствами и мыслями, раскрывать масштаб своих запросов. Дополнительный бонус дня - хорошие предчувствия, которые скоро подтвердятся. Вечером фокус внимания сместится на личные нужды и привычки.

Телец

Тельцам день внушает большие и приятные надежды на будущее. Спокойнее других будут чувствовать себя Тельцы, которые уже успели что-то предпринять и теперь идут по накатанному пути: им остается поддерживать нужные связи и следить за новостями. Тельцам, которые в последнее время ленились или медлили, стоит активизироваться - например, попробовать срочно наладить контакты, пока есть возможность.

Близнецы

Близнецам не стоит откладывать окончание обучения, информационных поисков и литературной работы: сегодня такие мероприятия проходят гладко вплоть до вечера. Если в течение дня ваше внимание было приковано к прошлому, перед сном вам будет полезно вернуться в настоящее и подумать о будущем: ситуация вскоре изменится и жизнь подарит новые возможности.

Рак

Пока не настал вечер, для Раков будет длиться полоса счастья, везения или морального удовлетворения. В зависимости от ситуации их будет ждать момент деловой удачи, творческий успех, душевный подъем, миг любовной иди духовной экзальтации, успех за рубежом. Будет получено одобрение предпринятых действий, усилится мотивация идти вперед. Даже если все идеально, в конце дня стоит уточнить свои цели.

Лев

Сегодня Львы могут праздновать победу. Для одних Львов она будет заключаться в отведении угрозы и сохранении жизненно важных ценностей, для других в крупном выигрыше и приросте ресурсов. Важны и духовные идеалы: есть шанс отстоять их лично или стать свидетелем их триумфа в каком-то сообществе. В конце дня полезно отвлечься от переживаний момента и подумать о дальнейшем расширении горизонтов.

Дева

Пока не настал вечер, у Дев будет дополнительное время для легкого завершения пути, переговоров или важного дела - и звезды советуют им пользоваться такой поблажкой. Информация, полученная в этот день, приятна и поднимает дух. Она подтвердит ваши выводы, не обманет ваших надежд и достойно увенчает плоды ваших усилий. Не стоит откладывать разговор с влиятельным лицом или симпатичным вам человеком.

Весы

Сегодня Весы мало ощущают свою зависимость от ситуации, а иногда и рады ей - например, когда оказываются в приятном обществе, получают помощь или подарки. Удачно или обнадеживающе завершится этап лечения, работы или обучения. Этот день пробуждает благодарность и внушает теплые чувства по отношению к тем, кто помогает - или, наоборот, является объектом усиленной заботы.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов продолжается полоса везения, радости и удачи - но им стоит помнить, что вечером огни погаснут и праздник закончится, хотя и на позитивной ноте. Если были допущены какие-то излишества, то в конце дня не исключены мелкие проблемы и недомогания. Учитывая это обстоятельство, звезды советуют планировать все целевые контакты и важные приятные акции на первую половину суток.

Стрелец

Стрельцам этот день способен принести много приятного, но даже у хороших событий может быть побочный эффект. Не исключается беспечность, переедание, переизбыток впечатлений, небрежность в быту, перерасход средств, злоупотребление добротой и гостеприимством. Причиной может стать грядущая перемена. Возможна кульминация застолья, домашнего торжества, благотворительной акции.

Козерог

Козерогам стоит ценить благоприятное стечение обстоятельств в своей жизни или в близком окружении, так как вечером ситуация изменится. Многим Козерогам в конце дня придется вернуться к себе домой или задуматься о домашних делах. Пока час перемен не настал, звезды советуют пользоваться моментом. Можно продлить приятную беседу или романтическое свидание, подольше остаться на природе или в гостях.

Водолей

Сегодня возможности Водолеев определяются ресурсами - а с ними, как утверждают звезды, проблем не будет. Водолеям, не располагающим достаточными средствами для ведения дел или удовлетворения своих желаний, удастся добыть деньги или нужные материалы через своих друзей, родных или знакомых. Материальное положение может поправить ценный дар или вклад. Удачный момент для того, чтобы раздать излишки.

Рыбы

Рыб ждет счастливое утро, запаса его позитивных эмоций им хватит до вечера. Возможен душевный подъем, большой успех, щедрый дар судьбы. Стоит пользоваться моментом своей власти и наслаждаться возможностями, так как попутный ветер - явление преходящее. День хорош для любых приятных занятий, но к вечеру их лучше свернуть (особенно если они связаны с покупками, бизнесом или размещением капиталов).