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Астрологи назвали знаки, которые убегают от серьезных отношений

27 апреля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Ошибочно полагать, что все люди стремятся к долгой и счастливой семейной жизни.

Астрологи назвали знаки, которые убегают от серьезных отношений
Фото: Кадр из фильма "Влюбленные"

Эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, представители которых избегают серьезных отношений.

Овен

Для Овнов в порядке вещей закончить роман так же быстро, как и начать его. Для них отсутствие обязательств и короткие отношения — абсолютная норма.

Близнецы

Среди прочих можно выделить Близнецов. Они хватаются за любую возможность хорошо провести время, а когда понимают, что становится скучно, с легкостью отпускают партнера.

Стрелец

Стрелец — один из самых ветреных знаков зодиака. Представители этого созвездия готовы долгое время наслаждаться легкими отношениями. Кроме того, они не терпят ограничения собственной свободы.

Водолей

Последний знак зодиака, который назвали астрологи, — Водолей. Водолеи — любители новых знакомств — получают удовольствие даже от легкого флирта. Однако стоит отметить, что особенный человек сможет надолго задержаться в жизни представителей этого созвездия, передает Пятый канал.

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