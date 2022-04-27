Астрологи назвали знаки, которые убегают от серьезных отношений

Ошибочно полагать, что все люди стремятся к долгой и счастливой семейной жизни.

Эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, представители которых избегают серьезных отношений.

Для Овнов в порядке вещей закончить роман так же быстро, как и начать его. Для них отсутствие обязательств и короткие отношения — абсолютная норма.

Среди прочих можно выделить Близнецов. Они хватаются за любую возможность хорошо провести время, а когда понимают, что становится скучно, с легкостью отпускают партнера.

Стрелец — один из самых ветреных знаков зодиака. Представители этого созвездия готовы долгое время наслаждаться легкими отношениями. Кроме того, они не терпят ограничения собственной свободы.

Последний знак зодиака, который назвали астрологи, — Водолей. Водолеи — любители новых знакомств — получают удовольствие даже от легкого флирта. Однако стоит отметить, что особенный человек сможет надолго задержаться в жизни представителей этого созвездия, передает Пятый канал.