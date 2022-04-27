Рано сжигать мосты — финансовый гороскоп на 28 апреля

Сегодня не стоит отказываться от партнеров или рвать отношения с коллегами — связи еще пригодится.

Овен

Наиболее сложные и запутанные вопросы у Овнов сегодня могут быть связаны с решением финансовых проблем, сохранением баланса между расходными и доходными статьями бюджета. Возможно, настало время хорошенько посчитать деньги и подвести итог, куда были потрачены деньги за предыдущий месяц. Также это хорошее время для проведения инвентаризации имущества - так вы сможете точнее знать свои реальные ресурсы.

Телец

В этот день звезды советуют Тельцам завершать прежние дела и заняться планированием и подготовкой новых проектов. Инициатива в делах может полностью принадлежать вам, и это может стать одним из условий успеха в делах. Индивидуальные предприниматели и те, кто привык решать дела, опираясь на собственные силы, почувствуют, что перед ними открываются новые возможности.

Близнецы

У Близнецов не самый лучший день для деловой активности. Дело в том, что вам может быть трудно действовать в свободном режиме, поскольку вы можете почувствовать ограничивающее воздействие как со стороны внешних обстоятельств, так и внутренние страхи и сомнения в целесообразности тех или иных действий. Четкое планирование своих действий поможет вам добиться позитивного результата.

Рак

У Раков неплохой день для подведения итогов прошедшего периода и составления планов на будущее. Сделав правильные выводы и проведя работу над ошибками, вы сможете более продуктивно действовать в дальнейшем. Те, кто восприимчив ко всему новому и прогрессивному, смогут добиться наибольших результатов. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.

Лев

Этот день может потребовать от Львов высокой концентрации на вопросах карьеры и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Звезды предостерегают вас от излишне рьяного стремления непременно и во что бы то ни стало добиться сейчас поставленных целей. Несмотря на вероятные препятствия, необходимо проявлять настойчивость в достижении плановых результатов.

Дева

У Дев этот день может быть крайне важен с точки зрения поддержания высокой деловой репутации и авторитета в профессиональном сообществе. Чтобы соответствовать современным требованиям, уделите внимание повышению уровня профессионального обучения и мастерства. Очень важно поддерживать свой имидж и позитивную репутацию.

Весы

Весы сегодня могут столкнуться с неожиданным изменением обстоятельств, когда в течение короткого промежутка времени положение в делах может резко ухудшиться. Не исключены разного рода острые ситуации, особенно если вы работаете в финансовом секторе. Также могут произойти технические сбои. Делайте резервные копии важных документов во избежание ущерба в случае поломки компьютера.

Скорпион

У Скорпионов не самый лучший день для делового партнерства. В течение дня отношения с деловыми партнерами могут испортиться из-за спора о распределении совместной прибыли при подведении итогов. Вам может показаться, что часть прибыли от вас пытаются скрыть. Это особенно относится к тем случаям, когда вы вместе с напарником арендуете помещение для ведения бизнеса.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с трудностями при выстраивании отношений с коллегами и подчиненными. Также выполнение повседневных дел будет осложнено возможным упадком сил и ослаблением энергетического потенциала. Особенно это касается тех, кто работает в офисе, в сфере медицины и ремонтных мастерских.

Козерог

У Козерогов неблагоприятный день для сфер деятельности, относящихся к индустрии моды, отдыха, развлечений, торговле ювелирными украшениями. Творческие работники могут почувствовать себя не в состоянии придумать что-то новое и интересное. Также вам будет непросто привлечь коллег в поддержку своим инициативам. Старайтесь делать то, что стало для вас привычным.

Водолей

Отношения в семье с родными и близкими требуют особого внимания Водолеев. Дело в том, что проблемы в семье самым неблагоприятным образом могут отражаться на профессиональной деятельности. Возможно, ваш бюджет нуждается в дополнительном анализе и оценке. Старайтесь доводить до конца начатые дела. В связи с этим лучше браться за небольшие дела, не требующие длительного срока исполнения.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с завершением делового общения с некоторыми из партнеров, которые систематически не исполняют своих обещаний. Прежде чем рвать партнерские отношения, постарайтесь найти им замену, дабы ваш бизнес не пострадал. Также определенные трудности могут быть связаны с обработкой поступающей информации и профессиональным обучением.