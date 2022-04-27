Важные шаги в любви — романтический гороскоп на 28 апреля

Стоит быть открытым ко второй половинке и постараться быть ближе не только телесно, но и духовно.

Овен

Сегодня Овнам по душе веселые игры, остроумные пути и неоднозначные решения. Они не прочь задать любимому человеку загадку, ключ к которой будут держать при себе. Свои истинные чувства и надежды они скроют. Свободные Овны в этот день демонстрируют двойственность желаний и непостоянство вкусов.

Телец

Влюбленным Тельцам этот день может принести легкий дискомфорт. Не исключен момент заминки, распутья, знакомых внутренних колебаний. С новыми действиями или контактами рекомендуется повременить, так как сейчас легко попасть впросак. В любой непонятной ситуации звезды советуют включать чувство юмора.

Близнецы

Сегодня Близнецы предпочли бы проявить в любовных делах инициативу и даже что-то начать с нуля, но их личные обстоятельства к этому не располагают. Им придется молчать о своих чувствах или скрывать свои планы. Если вам не терпится заглянуть вперед, учитывайте несколько сценариев развития событий.

Рак

Сегодня звезды намерены в очередной раз проверить Раков на чувство юмора или на умение держать баланс между реальностью и идеалом. К недоразумениям и шуткам этого дня не стоит относиться всерьез. Не лучший день для полного раскрытия души: даже те, кто сопереживает вам, могут над вами посмеиваться.

Лев

Этот день позволяет Львам ненадолго стряхнуть с себя колдовские чары любовной зависимости, чтобы стать самими собой. Не исключено, что они не станут выражать свои истинные взгляды и подлинный темперамент прямо, а ловко прикроются спасительным щитом шутки, импровизации или случайного недоразумения.

Дева

Ситуации этого дня ставят Дев в двойственное положение, и они часто не знают, смеяться им или плакать. Звезды советуют выбрать первое, но рекомендуют извлечь из смешного момента серьезный урок: не исключено, что в близком будущем такие сюжеты будут повторяться, но при этом ставки в любви возрастут.

Весы

Сегодня Весам кажется, что в их любовном союзе все как прежде - те же шутки, «отзеркаливания», гармония и взаимный интерес - но это не совсем так. В близком будущем рычаги управления ситуацией окажутся в одних руках (скорее всего, не у Весов) и прежнее равноценное партнерство может стать иллюзией.

Скорпион

Сегодня звезды намекают Скорпионам, что им пора сделать в своих любовных делах паузу - в противном случае ситуация может повернуться к ним не лучшей стороной. Возможно, даст знать о себе недомогание или незавершенное дело. Имеет смысл разделить парадную и рутинную часть событий, любовь и работу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы меньше подвержены мороку любовных переживаний и фантазий, а к отдельным деталям своей истории и вовсе начинают относиться с присущим им здоровым юмором. Стрельцам, запутавшимся в своих чувствах, события этого дня напомнят важную истину: из любого тупика есть как минимум два выхода.

Козерог

Сегодня почва под ногами Козерогов не слишком надежна и часто они сами это понимают. В итоге к объективным неоднозначным ситуациям этого дня добавляется внутренний дискомфорт, что не лучшим образом влияет на микроклимат в отношениях. Свидания, знакомства и важные шаги в любви не рекомендуются.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям настроиться на легкий лад и вместе с любимым человеком оказаться там, где можно повеселиться. Если такое мероприятие окажется затратным, не унывайте, траты окупятся. Не пройдет и пары дней, как личная жизнь выйдет на новый уровень, который будет вам ближе нынешнего.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы не предаются своим чувствам всецело. Они оценивают текущую ситуацию и прикидывают возможный ход событий в близком будущем, рассчитывая собрать плоды своих усилий. Пока не получен ответ, не сделан выбор или не найден компромисс, звезды советуют отложить инициативы и свидания.