Строим планы на светлое будущее — гороскоп на 28 апреля

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна заставляет стремиться к открытым действиям, которые пока невозможны.

Забавные и неоднозначные ситуации имеют важный подтекст. В некоторых отношениях этот день может оказаться пророческим, в шутку намекая на серьезные события, которые вот-вот произойдут и обеспечат прорыв. Энергию этих суток лучше направить на сравнение доступных вариантов близкого будущего: взвесить все за и против, оценить свои силы и выбрать наилучший сценарий из возможных. Желательно свернуть на время переговоры и отложить поездки новыми маршрутами.

Овен

Сегодня важным мотивом для Овнов станут личные привычки, текущие нужды и самочувствие. Им будет полезно заново оценить свои потребности. Не самый комфортный день для Овнов, привыкших действовать прямолинейно и выражать эмоции спонтанно, так как ситуация к такому поведению не располагает. Многим Овнам придется проявлять хитрость, ловкость, изворотливость, находя для себя временные обходные пути.

Телец

Сегодня Тельцы могут оказаться в тупике или в двойственном положении. Ни то, ни другое не прибавит им уверенности. Их может выручить чувство юмора и умение в любой ситуации видеть забавную сторону. Звезды подсказывают, что заканчивается очередной период общения, исследований или учебы, пора подводить итоги. Вместо дальнейшего расширения горизонтов лучше осмысливать уже накопленные сведения.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам стремиться на передний план и спешить с новыми начинаниями. Сейчас гораздо логичнее закрывать свои тайные дела - в той их части, которая уже пришла к завершению. Не помешает привести в порядок документы и тексты, критически оценить и почистить список приватных контактов и карту маршрутов. Думая о близком будущем, желательно рассматривать несколько вариантов.

Рак

Сегодня Ракам лучше полагаться не на свои эмоции, интуицию и удачу, а на ловкость и хитрость. Звезды советуют временно ограничиться сиюминутными тактическими задачами и не принимать стратегических необратимых решений. Возможно, придется вплоть до ночи балансировать между противоположностями или поддерживать связь в нескольких направлениях. Не стоит обижаться на веселые шутки и мнимые нападки.

Лев

Сегодня Львы могут сделать первый шаг на пути, который вскоре принесет им удачу и расширит их возможности. Скорее всего, это будет не новый маршрут: направление знакомо, но меняются детали и смысловое наполнение. Для важных начинаний это не лучший момент, но ничто не мешает сделать пробный шаг, в том числе под видом шутки. Если в этот день посетит внезапное хорошее предчувствие, ему можно верить.

Дева

Сегодня Девы окажутся в затруднительной и одновременно забавной ситуации, из которой им важно быстро выйти (желательно без финансовых и других потерь). Для многих Дев это полезная разминка перед надвигающимся новым периодом, толкающим на крупные авантюры. Не стоит упускать свой шанс потренироваться: отработав приемы и маневры на мелочах, в будущем вы шутя справитесь и с более серьезным кризисом.

Весы

Сегодня перед Весами стоит знакомая задача: быть дипломатами и поддерживать в нужных отношениях привычный баланс. Звезды советуют заново выверить его, так как вскоре расстановка сил изменится: у второй стороны (партнера, супруга, заместителя) появится преимущество, и игра на равных станет временно невозможна. Тех, в ком вы заинтересованы, вам лучше уже сейчас сделать своими друзьями, а не оппонентами.

Скорпион

Скорпионам сегодня придется отвлечься от самых приятных сюжетов своей жизни и уделить время рутинным делам, где их ждут и взлеты, и падения. Не исключено, что придется перебирать варианты, вести два проекта сразу или заняться изнанкой своих достижений, которая не так однозначна, как фасад. Возможно, потребует внимания здоровье. К счастью, связь с главной сюжетной линией не прервется полностью.

Стрелец

Стрельцам стоит посвятить день оценке вариантов: один из них (или их комбинация) определит ход дел в близком будущем. Вероятные области интересов, где намечаются позитивные события и уже сейчас есть о чем задуматься - творчество, бизнес, игры, недвижимость, дети, нестандартное хобби, личная жизнь. Конкретные подвижки в этих сферах пока маловероятны из-за остаточного внимания к другим событиям.

Козерог

Сегодня внимания Козерогов могут потребовать жилищные планы, семейные дела или детали собственного быта. К давним знакомым колебаниям этот день добавляет новые нюансы. Вновь напомнит о себе неразрешенное противоречие, действующее на нервы - например, незавершенный или несостоявшийся ремонт. Для начинаний и ответственных дел это не самое удачное время, важные проекты стоит свернуть на пару дней.

Водолей

Сегодня Водолеям не придется скучать в дороге и в своем повседневном близком окружении. День щедр на шутки, парадоксы и занимательные моменты, развивает навыки сравнения и комбинаторики. К нестандартному мышлению и поведению подтолкнет поток неоднозначных слухов, а также близость новых хороших перемен. В их ожидании вам имеет смысл поддерживать параллельные контакты с разными людьми и группами.

Рыбы

События этого дня не сулят Рыбам больших проблем, но способны вывести их из зоны комфорта и заставить обратить внимание на то, о чем им сейчас думать не хочется - например, о деньгах или о каком-то мучительном выборе. Вплоть до ночи могут длиться колебания и сравнения. Возможно, их причиной будет страх прогадать и упустить выгоду. Еще не взяв свой приз, вы можете начать мысленно им распоряжаться.