Как солнечное затмение поможет нам добиться компромиссов во всем
Первое солнечное затмение 2022 года – состоится в субботу, 30 апреля, в 23:30 (по мск) в 11 градусе Тельца.
Воочию затмение 119 сароса (семейства) смогут наблюдать только в некоторых регионах Южной Америки и в Антарктиде.
В наше время цикл этого семейства (72 затмения с разницей в 18 лет) уже подходит к концу, а первое затмение этой серии (код 6N) – состоялось 15 мая 850 года. Надо сказать в российской истории это семейство оставило заметный след – наиболее напряжёнными в недалёком прошлом стали затмения 9 апреля 1986 года предшествующее чернобыльской катастрофе 26 апреля, а в 1914 году (затмение 25 февраля) перед началом Первой мировой войны.
И вообще, если бы Нострадамус жил в Москве, то на этот гороскоп затмения у него могли бы появиться такие строчки – «Арктур и Ригель на Углах, Унук Эльхайя на Узлах ». Дело в том, что упомянутые звёзды как раз сопровождают важные точки затмения в проекции на Москву.
Не удаляясь далеко за рамки этой конфигурации и учитывая другие положения планет, можно предположить, что Венера, как хозяйка затмения, создаст в ближайший месяц новые возможности во всём спектре партнёрской сферы, вопросах сотрудничества и дипломатии. Не менее важной тематикой «затменного» новолуния станет сфера денежных интересов и финансовых вопросов. При этом в обозримый период (и не только в рамках лунного месяца) есть немалая вероятность пересмотров решений, возвращения тех партнёрских связей, которые были разорваны в недалёком прошлом. По крайней мере, констелляции планет дают такие возможности и к этому можно стремиться.
Однако, событийно, нельзя не отметить и фактор разворота карты затмения во времени – те же Венера и Юпитер уже в этом лунном месяце (2 и 11 мая соответственно) перейдут в стихию огненного Овна, что непременно скажется на умонастроениях и намерениях, связанных с более агрессивной риторикой и ведением дел. Ближайшее, но уже Лунное затмение в этом коридоре 16 мая с напряжённым влиянием Сатурна только подтверждает этот тезис.