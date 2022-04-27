Как солнечное затмение поможет нам добиться компромиссов во всем

Первое солнечное затмение 2022 года – состоится в субботу, 30 апреля, в 23:30 (по мск) в 11 градусе Тельца.

Воочию затмение 119 сароса (семейства) смогут наблюдать только в некоторых регионах Южной Америки и в Антарктиде.

В наше время цикл этого семейства (72 затмения с разницей в 18 лет) уже подходит к концу, а первое затмение этой серии (код 6N) – состоялось 15 мая 850 года. Надо сказать в российской истории это семейство оставило заметный след – наиболее напряжёнными в недалёком прошлом стали затмения 9 апреля 1986 года предшествующее чернобыльской катастрофе 26 апреля, а в 1914 году (затмение 25 февраля) перед началом Первой мировой войны.

И вообще, если бы Нострадамус жил в Москве, то на этот гороскоп затмения у него могли бы появиться такие строчки – «Арктур и Ригель на Углах, Унук Эльхайя на Узлах ». Дело в том, что упомянутые звёзды как раз сопровождают важные точки затмения в проекции на Москву.

В данный момент, на фоне небывалого глобального мирового экономического кризиса, гороскоп солнечного затмения по положению и взаимодействию планет, если говорить картинно – в небесном отражении выглядит как «Распускающийся цветок в дивном саду». По крайней мере, такие ассоциации возникают на первый взгляд при нахождении сильной по статусу Венеры, как планеты, управляющей этим затмением/новолунием в Рыбах в соединении с благодетелем Юпитером и Нептуном, а также в дружественном аспекте с Плутоном. И всё-таки конфигурация Солнечного Затмения выглядит довольно обманчивой, создающей иллюзии и ложные образы благополучия.

Не удаляясь далеко за рамки этой конфигурации и учитывая другие положения планет, можно предположить, что Венера, как хозяйка затмения, создаст в ближайший месяц новые возможности во всём спектре партнёрской сферы, вопросах сотрудничества и дипломатии. Не менее важной тематикой «затменного» новолуния станет сфера денежных интересов и финансовых вопросов. При этом в обозримый период (и не только в рамках лунного месяца) есть немалая вероятность пересмотров решений, возвращения тех партнёрских связей, которые были разорваны в недалёком прошлом. По крайней мере, констелляции планет дают такие возможности и к этому можно стремиться.

Существенное влияние на события будет оказывать и основная «группировка» планет, связанная с соединением Солнца и Луны в градусе Затмения (11 Тельца) вблизи Урана, и мажорном аспекте к Марсу. Эта конфигурация выражает явный элемент непредсказуемости и нестандартных решительных действий, перевоплощений, передёргиваний и символических «переобуваний». Традиционно участие Урана с активной поддержкой Марса хорошо объединяет большие массы людей на митинги, протесты и забастовки. Впрочем, в этой расстановке планет есть и свой позитивный ракурс – ключевым гармонизатором процессов, так или иначе, становится соединение Венеры в ранге хозяйки знака затмения (Телец) с благодетелем Юпитером в знаке Рыб. Этот тандем выглядит сильным защитным средством и общим оптимизатором процессов.

Однако, событийно, нельзя не отметить и фактор разворота карты затмения во времени – те же Венера и Юпитер уже в этом лунном месяце (2 и 11 мая соответственно) перейдут в стихию огненного Овна, что непременно скажется на умонастроениях и намерениях, связанных с более агрессивной риторикой и ведением дел. Ближайшее, но уже Лунное затмение в этом коридоре 16 мая с напряжённым влиянием Сатурна только подтверждает этот тезис.

Осторожность и сдержанность, избегание рисков и важных кардинальных перемен, внимание к событиям и знакам в период ауры затмения (28 апреля-1 мая) – в первую очередь стоит проявить появившимся на свет 29 апреля – 2 мая, 1-4 ноября, 1-4 августа, 29 января-1 февраля.