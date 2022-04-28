Продвинемся по карьерной лестнице — финансовый гороскоп на 29 апреля

Сегодня нам подвернется отличный шанс покорить еще одну карьерную вершину.

Овен

Овны, настроенные на карьерное продвижение, в этот день могут приблизиться на шаг к заветной цели. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству вышестоящим начальством. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Старайтесь быть на виду, дабы ваш труд не остался незамеченным.

Телец

Инициативное и самостоятельное поведение Тельцов может стать залогом успехов в профессиональной деятельности. Не пропадут даром ваши усилия по экономической экспансии, рекламным акциям, поиску новых поставщиков продукции, выходу на новые рынки, в том числе заграничные. Хорошо использовать этот день для расширения кругозора и приобретения профессиональных познаний.

Близнецы

Хорошо сложится этот день для Близнецов, которые работают в ночных заведениях, в центрах реабилитации, в медицинских учреждениях, а также и сфере права и научно-исследовательской деятельности. Ваш пытливый ум найдет себе достойное применение. Прекрасное время для оплаты счетов, в особенности в погашении долгов по кредитам.

Рак

Это вполне успешный день для Раков, ведущих переговоры о перспективном сотрудничестве. Рекомендуется провести очередной раунд переговоров в неформальной обстановке – это создаст доверительную атмосферу и поможет взаимопониманию. Также хорошо вести переговоры на многосторонней основе. Возможны приятные сюрпризы от работодателя в виде премий.

Лев

У Львов прекрасный день для плодотворной практической работы в направлении укрепления карьеры. Руководящие работники и подчиненные смогут успешно взаимодействовать ради достижения поставленной цели. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Внимание к деталям и правильное распределение рабочего времени поможет вам добиться успеха.

Дева

Девы сегодня смогут успешно продвигаться в деле расширения профессиональных познаний и повышения уровня квалификации. Могут увеличить свои доходы туристические агентства, издательские дома, типографии, салоны красоты и модельные агентства (если вы там работаете). Также хорошее время для участия в конкурентных видах деятельности, в том числе в кастингах и в творческих конкурсах.

Весы

Звезды советуют Весам использовать этот день для укрепления своего финансового положения. Можно заниматься вопросами оформления банковской ссуды, особенно если речь идет об ипотечном кредите. Отличное время для урегулирования вопросов с недвижимостью, жилищно-коммунального ремонта, покупки строительных материалов. Также вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте.

Скорпион

Это один из лучших дней у Скорпионов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Возрастает положительный экономический эффект от деловых связей и сотрудничества. Вы можете делать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить число заказчиков и подписчиков.

Стрелец

Доброжелательные взаимоотношения с коллегами и подчиненными могут стать у Стрельцов основой для успешной профессиональной деятельности. Не следует ничего менять в сложившемся стиле работы. Привычная, ставшая традиционной работа, будет намного эффективнее всевозможных новаций. Успешно развиваются отношения с коллегами и подчиненными.

Козерог

Инициатива и жизненный оптимизм – вот залог успеха Козерогов в этот день. Хорошо пойдут дела у творческих работников, связанных со сценическим искусством: артистов театра, цирка, шоу-бизнеса и музыкантов. Преуспеют те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений. Индивидуальным предпринимателям рекомендуется давать старт своим новым проектам.

Водолей

Для Водолеев сегодня очень важна окружающая обстановка, в которой вам предстоит работать. Возможно, вы будете тяготеть к серьезной углубленной исследовательской работе в тишине и уединении. Если вы откажитесь от работы по жесткому графику, то добьетесь гораздо большего результата. Наиболее результативным может оказаться неспешный рабочий ритм.

Рыбы

Хорошо информированные Рыбы сегодня смогут добиться высоких результатов в работе. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Вы способны обрабатывать и усваивать информацию повышенной сложности в больших объемах. Успешно идет сотрудничество в составе группы единомышленников. Работодатель может как-то поощрить вас, например, выдать премию.