Потеряем голову — любовный гороскоп на 29 апреля

Сегодня будет сложно что-либо контролировать — утонем в чувствах и эмоциях.

Овен

В этот день Овны склонны поддаваться негативным эмоциям и дурным привычкам. Они могут ревновать и обижаться по старой памяти. Не взятые вовремя под контроль, их тайные желания будут прорываться наружу в неприятной форме или в неудачный момент, выставляя их перед любимым человеком не в лучшем свете.

Телец

Тельцам в этот день желательно сбавить темп во всех своих делах, включая личные. Попытка компенсировать тревогу за счет встречи с любимым человеком может дать обратный эффект - например, усилить волнение. Не перекладывайте свои заботы на плечи партнера, старайтесь справляться с ними самостоятельно.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше воздержаться от романтической активности и не спешить с конструктивными предложениями. Этот день подходит не для созидательных мер, а для сброса ненужного балласта. Если вы считаете свои отношения токсичными или ненадежными, самое время подумать об их скором завершении.

Рак

Сегодня у Раков не лучший день и они могут решить, что любовная удача от них отвернулась. Звезды уверяют, что это не так, но стоит переждать несколько дней - особенно если вы хотите в отношениях однозначности, надеетесь избежать фактора случайности и постоянно сравниваете нынешний роман с прежним.

Лев

Сегодня влюбленные Львы склонны к суеверию, могут бояться сглаза и других негативных влияний. Им важно знать, что партнер их поддерживает и готов переносить перепады их настроения. Возможно волнение перед важным шагом. Не стоит озвучивать в этот день приглашение и отправляться в романтический вояж.

Дева

Сегодня многое видится влюбленным Девам в черном свете, в том числе сексуальная сторона отношений. Их разум может временно затмить неприятное воспоминание или дурное предчувствие. Важно не поддаваться таким импульсам и не принимать их за призыв к немедленному действию. Завтра ситуация улучшится.

Весы

В этот день многие Весы убедятся в своей зависимости от партнера. Она может быть бытовой, психологической, материальной или сексуальной. Весам, считающим себя тайными лидерами в отношениях и искусными манипуляторами, звезды советуют не обольщаться: растущий перевес в данный момент не на их стороне.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для романтических мероприятий. Может подвести самочувствие, настроение, внешнее обстоятельство. Многим Скорпионам будет неуютно из-за вынужденной неопределенности, так как им придется ждать вестей или важных решений от любимого человека.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отказаться от романтических встреч, на которые они возлагают большие надежды, и поработать над своими прежними ошибками в любви, чтобы исключить их в будущем. Обнаружить точки своей уязвимости будет легко: на них безошибочно укажут болезненные воспоминания о любовных неудачах.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги не в лучшей психологической форме и на многое реагируют болезненно, хотя могут этого не показывать. Им стоит отложить значимые мероприятия романтического характера и избегать любого намека на сближение. В постоянных отношениях важно не стать жертвой бытовых неурядиц.

Водолей

Сегодня окружающая обстановка создает влюбленным Водолеям препятствия или омрачает им настроение. Не добавляет душевного равновесия и важное волнующее событие, которое уже в разгаре или вот-вот произойдет. Как только вы почувствуете, что теряете контроль над ситуацией, сворачивайте свидание.

Рыбы

В этот день любовная удача может изменить Рыбам, несмотря на их фантастическую привлекательность, чутье и необыкновенное везение. Не исключено, что в ситуацию вмешается прошлое с его неприятными воспоминаниями, неоконченными сюжетами или не до конца усвоенными уроками. Возможны заминки в общении.