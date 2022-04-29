Вселенная подготовила нам много сюрпризов — гороскоп на 30 апреля

1-29 лунные сутки. Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на конкретную персону в своем реальном или виртуальном окружении.

Не исключено, что это тот самый друг или помощник, о котором они мечтали и в направлении которого пора проявить завуалированную инициативу. Если такой друг уже есть, события дня станут отличным поводом поддержать с ним контакт, при этом пустым беседам стоит предпочесть активное сотрудничество.

Овен

День дает Овнам обновленные финансовые ориентиры, подталкивает к оптимизации бюджета, сулит новости и деловую активность. Может решиться судьба вещи, проекта, сделки. Возможен не только интерес к новинкам: не исключено, что будет принято решение не бросать старое имущество, а отреставрировать или оригинально переделать его. Определится со своей позицией продавец, покупатель или инвестор.

Телец

Для Тельцов это значимый и волнующий день, он сделает их немного эгоцентриками. Многое зависит от их персональной позиции, им не стоит перекладывать решение своих задач на других людей. Некоторым Тельцам придется представлять не только свои интересы, но и интересы друзей или детей. Важно подвести итоги последних недель. Приветствуется умеренная активность. Меняется стиль общения и мышления.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что ключевое событие сегодня протекает вне их поля зрения - например, вдалеке или «за кулисами». Возможно, оно связано с кем-то из друзей или с их финансами. Многие Близнецы не придадут ему значения, так как будут увлечены новым поворотом обстоятельств. Этот день вернет им естественный режим общения и даст «право голоса», которым им стоит пользоваться аккуратнее.

Рак

Этот день поможет Ракам уточнить ориентиры и прояснить перспективы. «Гостем из будущего» для них может стать конкретная персона - например, друг или инвестор. Внимание может привлечь популярный проект или актуальный тренд, основанный на прогрессивных технологиях.

Лев

События этого дня влияют на статус, имидж и карьеру Львов. При выходе на новые рубежи решающим фактором для них может стать дружба или готовность шагать в ногу со временем. Также будут иметь значение их личные таланты, мировоззрение и уровень ресурсности. Для Львов, не занимающих ключевых постов, будет важен правильный баланс дружбы и официальной дистанции в общении с авторитетами и начальством.

Дева

У Дев меняется фокус внимания или круг общения. На первый план может выйти тема занятости, профессии или официальной карьеры (особенно если заканчивается контракт, намечается увольнение, близится уход в другой проект или в новую сферу). Но ключевое событие дня связано скорее с идейной и духовной стороной жизни. Имеет значение личная дружба, важны идеалы и основанное на них сотрудничество.

Весы

Сегодня Весам лучше отложить начинания, так как они могут иметь роковой оттенок и нести много проблем - в первую очередь, финансово-имущественных и этических. В процессе развития такого проекта есть риск испортить отношения с другом, кредитором или инвестором, с лояльной организацией. Однако день может принести мелкие удачи - например, неожиданную возможность оплатить лечение или дорогую услугу.

Скорпион

Для Скорпионов этот день ознаменован судьбоносным моментом в персональных отношениях: творческих, дружеских, супружеских. Часто решение будет принимать вторая сторона, и оно станет неожиданным и неудобным для Скорпиона. Возможно, будут выставлены жесткие оригинальные условия или задана дистанция. При этом в любом союзе останется место для согласованных действий и сохранится взаимная симпатия.

Стрелец

Роковые события этого дня могут коснуться подчиненных Стрельцов, их питомцев или помощников. Возможны обновления и сюрпризы в связи с работой, здоровьем, снабжением или ведением хозяйства. Не исключаются метаморфозы в отношениях с другом, врачом, представителем организации или работником сервиса. Хорошая новость - формируются условия для скорого приятного диалога или официальных переговоров.

Козерог

Козерогам день принесет всплеск творческого вдохновения или полезное озарение, похожее на знак свыше. Возможно, они поймут, что мешало им в полной мере проявить свой талант, а их стартапу быстро взлететь. Возможен приятный сюрприз в любви, момент удачи, находка, неожиданное оригинальное самовыражение, ловкий деловой ход. Для Козерогов-родителей сегодня на первом месте окажутся интересы их детей.

Водолей

Водолеям этот день несет ответственность и волнение. Важный момент вероятен в их доме, семье, на родине или в группе друзей. Не исключен сюрприз, корректирующий планы. Многое решат нужды, привычки и убеждения конкретного лица - например, друга, партнера, арендатора жилья, одного из родителей. При конфликте интересов придется считаться с такими людьми и искать лазейки для исполнения их желаний.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на конкретную персону в своем реальном или виртуальном окружении: не исключено, что это тот самый друг или помощник, о котором они мечтали и в направлении которого пора проявить завуалированную инициативу. Если такой друг уже есть, события дня станут отличным поводом поддержать с ним контакт, при этом пустым беседам стоит предпочесть активное сотрудничество.