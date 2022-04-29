Не стесняемся своих желаний — любовный гороскоп на 30 апреля

Сегодня можно поговорить с партнером начистоту и высказать то, что вам бы хотелось в отношениях.

Овен

Сегодня у Овнов обострится ощущение близких перемен в личной жизни, которое, как подсказывают звезды, будет не беспочвенным. Это побудит их поставить точку в любовной истории или подумать о том, что делать дальше. Не стоит оглядываться на других, скоро лучшим ориентиром станут собственные чувства.

Телец

Влюбленных Тельцов день побуждает подвести итоги своих приключений и подумать о дальнейшем развитии событий. В данный момент их власть над сердцем любимого человека безгранична, а гармония, царящая в отношениях, дает им уверенность. Именно сейчас им стоит принять важное и отчасти роковое решение.

Близнецы

Сегодня у влюбленных Близнецов рождаются новые идеи или вдруг находятся нужные слова для выражения своих мыслей - и всем этим им не терпится поделиться с любимым человеком в надежде найти у него понимание. Звезды считают, что в данный момент это не лучшая тактика и советуют повременить пару дней.

Рак

Сегодня Ракам стоит найти время для личной жизни, даже если их отвлекают другие события и новости. Любовные истории многих Раков подошли к своей кульминации, и именно сейчас решается дальнейшая судьба романа. Если есть желание вывести отношения на новый уровень, пора сделать шаг в этом направлении.

Лев

Сегодня обстоятельства заставят Львов яснее обозначить свою позицию, но они все же будут пытаться скрыть свои подлинные чувства и действовать втайне. Львам, желающим сменить любовную тактику и сбросить маску, стоит подождать несколько дней, пока для этого не сложатся новые благоприятные условия.

Дева

Сегодня Девы стремятся к идеалу и, встретив партнера своей мечты, надеются его удержать. Звезды подсказывают, что сейчас это возможно лишь на основе духовной связи. Если она отсутствует или оставляет желать лучшего, вряд ли помогут мелкие ухищрения. Стоит стать внимательнее в выборе тона общения.

Весы

Этот день может ознаменоваться для Весов переломным моментом в их отношении к некоторым аспектам любви. Возможна внезапная перемена во взглядах на секс или на финансовое взаимодействие между партнерами разного пола. Также метаморфозу может претерпеть прежнее представление о свободной любви-дружбе.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут стать заложниками роковых решений своих партнеров. Многим из них будет навязана четкая дистанция или указан набор правил общения. Все это не убьет взаимные страстные чувства и не отрежет путь к взаимодействию, но с заданными условиями и формальностями придется считаться.

Стрелец

Сегодняшние события помогут Стрельцам подвести итог своего бурного любовного увлечения и убедят их в необходимости что-то менять. Наиболее восприимчивые Стрельцы интуитивно уловят в сюжетах этого дня мощный положительный подтекст, прозрачно намекающий на приятные скорые перемены в их личной жизни.

Козерог

Сегодня Козероги получат в любви все, если найдут в ограничениях судьбы лазейку и воспользуются ею. Им важно не стесняться оригинальных решений. Козероги, ставшие жертвой своих стандартов или навязанных извне стереотипов, рискуют остановиться на самом интересном месте и не получить главный бонус.

Водолей

Сегодня Водолеям удастся избежать столкновения интересов, если они будут вести себя в отношениях гибко и задействуют доступные им обходные пути. Их чрезмерное упрямство может раздуть проблему там, где ее быть не должно. Вину или ошибку можно загладить подарком, услугой или другим знаком внимания.

Рыбы

Сегодня Рыбам удастся избежать столкновения интересов, если они будут вести себя в отношениях гибко и задействуют доступные им обходные пути. Их чрезмерное упрямство может раздуть проблему там, где ее быть не должно. Вину или ошибку можно загладить подарком, услугой или другим знаком внимания.