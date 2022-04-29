День важных связей — финансовый гороскоп на 30 апреля

Сегодня полезно завязывать деловые отношения с важными людьми.

Овен

У Овнов успешно пойдут дела, имеющие в той или иной степени отношение к недвижимости. Хорошо проявят себя работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также те, кто работает на дому или в семейной фирме. Риелторы могут найти выгодные варианты для заказчиков. Старайтесь непременно доводить до завершения начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на работе.

Телец

Тельцы смогут успешно решить множество вопросов благодаря своей изобретательности и предприимчивости. Прежде всего, постарайтесь восполнить пробелы в информации, образовавшиеся за последнее время. Также это хорошее время для повышения профессионального уровня за счет обучения и обмена мнениями. Важно поддерживать свой имидж и деловую репутацию.

Близнецы

Удачный день для Близнецов, занятых поиском дополнительного источника дохода. Возможно, вам повезет в этом, и вы найдете приемлемый вариант работы по совместительству или на полставки. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можно публиковать объявление с предложением своих услуг. Это приведет к росту числа частных заказов.

Рак

Оптимистический настрой и уверенность в собственных силах может стать фундаментом для успешной профессиональной деятельности Раков. В коллективной деятельности вы сумеете занять ведущее положение и значительно повысите свой авторитет. Успешно пойдет обсуждение планов на будущее. Хорошо поработают работники ресторанного и гостиничного бизнеса, а также закрытых и режимных учреждений.

Лев

Львам звезды советуют использовать этот день для урегулирования щепетильных вопросов методами дипломатии. Знакомства в этот день могут дать шанс на поддержку со стороны начальства или влиятельного покровителя. Руководящие работники получат доступ к ценной информации, благодаря которой удастся добиться правильного понимания реальной ситуации в делах.

Дева

Хороший день для Дев, проходящих профессиональное обучение в вузах, колледжах или на курсах повышения квалификации. Наиболее успешными будут занятия в составе группы, когда есть возможность вести живой диалог и обмен мнениями. Дальние поездки могут обогатить вас свежими идеями. В этот день у вас есть шанс повысить свою квалификацию и укрепить деловую репутацию.

Весы

Прекрасный день для Весов, занимающих руководящие должности и проводящих реформирование подведомственных структур. Возможно, вам удастся быстро провести смелые решения, в том числе по кадровым перестановкам, которые не будут восприняты болезненно в коллективе. Также это хорошее время для оптимизации бюджета и получения госзаказа.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам доводить до полного завершения переговорный процесс и сосредоточиться на юридическом оформлении деловых отношений. Ваша открытая и доброжелательная позиция завоюет симпатии окружающих и сделает ваши предложения более популярными. Могут активизироваться контакты с иностранцами и людьми из других регионов.

Стрелец

Стрельцы, имеющие склонность к техническому творчеству, изобретательской и рационализаторской деятельности, смогут проявить свои лучшие профессиональные качества. Благодаря трудолюбию, вниманию к деталям и дисциплинированности вы можете успешно справиться с текущими задачами. Используйте этот день для совершенствования в работе с имеющейся в вашем распоряжении техникой.

Козерог

Замечательный день для Козерогов, работающих с клиентами в сфере услуг. Количество ваших заказчиков может значительно вырасти за счет умения привлекать к себе внимание и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Возможно, будут востребованы представители творческих профессий. Важно поддерживать привлекательный для клиентов деловой имидж.

Водолей

Отличный день для Водолеев, выполняющих ремонтные и строительные работы. Те, кто ищет в аренду объект недвижимости, сможет найти подходящий вариант и подписать соответствующий договор. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня, и доводите до завершения начатые дела. А для этого лучше браться за небольшие дела, которые можно успеть выполнить в течение этого дня.

Рыбы

У Рыб хороший день для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Не ждите, когда к вам придут и предложат сотрудничество. Ищите сами людей, благодаря которым ваша деятельность приобретет большую мобильность и силу. Подобная деятельность может дать положительный результат, если вы сможете экономически заинтересовать людей, с которыми сотрудничаете.