Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в мае

В последнем месяце весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Кажется, вы застряли на одном месте и все никак не можете вырваться вперед, сколько бы усилий вы не прилагали. Что делать? Учиться и еще раз учиться. Именно собственное развитие и бесстрашие перед новым помогут вам выбраться из застоя. Например, проявите инициативу на работе и попросите, чтобы вам дали доступ к корпоративному обучению или записали на повышение квалификации. Так вы и прокачаете свои навыки и проявите себя перед руководством в выгодном свете. Более того, подобный шаг поможет вам по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы. Расширив круг интересов и получив новые знания, вы сможете по-новому взглянуть и на себя. У вас появится уверенность в своих силах, и окружающие это заметят. Главное — не бояться даже самых непредсказуемых и непонятных вещей. Вы все сумеете усилить, особенно, если научитесь не тревожиться лишний раз. Коммуникабельность в последний месяц весны будет на пределе. Обязательно этим воспользуйтесь и запланируйте важные совещания, презентации и серьезные разговоры с партнером. Также это неплохое время, чтобы навести генеральную уборку и избавиться от всего ненужного.

Телец

В мае Тельцам наконец-то удастся усмирить тревогу. Вы станете намного спокойнее, но внутри все еще будете ощущать усталость от затяжного стресса. Поэтому стоить взять паузу — это точно пойдет вам на пользу. Главное — не впадать в пассивное состояние, иначе снова собрать себя будет крайне сложно. Этот период идеально подходит, чтобы завершить все начатые дела, сделать то, до чего давно не доходили руки. Так вы освободите место для новых начинаний и дадите толчок новым проектам. Причем таким, о которых вы даже не могли мечтать. У вас все получится, если вы перестанете себя недооценивать. Вы предъявляете к себе слишком завышенные требования, которым просто невозможно соответствовать. В итоге разочаровываетесь в себе. Вам не нужно никому ничего доказывать, пора научиться наслаждаться жизнью. Лучше займитесь восстановлением потраченных сил: посетите театр или выставку, сходите в баню, запишитесь на массаж.

Близнецы

Май нельзя назвать простым месяцем для Близнецов. Поэтому приготовьтесь засучить рукава и как следует потрудиться. Дел будет много, проблемы будут возникать словно на пустом месте, а с близкими вы будете ругаться все чаще. И сейчас будет важно заняться восстановлением своей нервной системы. Начните делать все для себя, не ждите одобрения окружающих. Вы не сможете угодить всем. А обзавестись комплексами — легко. Не стоит раздавать советы и указывать всем на ошибки, иначе лишь испортите со всеми отношения. Если хотите помочь, лучше действуйте ненавязчиво. Постарайтесь все выходные проводить активно — это поможет выплеснуть накопившуюся энергию. А вот пассивного отдыха лучше избегать, а то вас поглотят мрачные мысли.