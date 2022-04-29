Какие сюрпризы в любви в мае ждут Рыб, Водолеев и Козерогов

В последний месяц весны личная жизнь знаков серьезно изменится.

Рыбы

В мае личная жизнь у Рыб будет весьма непредсказуемой. Вы будете много переживать из-за перемен, а ваше настроение будет часто меняться. Ваша загадочность будет притягивать противоположный пол. Но не отталкивайте тех, кто оказывает вам внимание, своей неприступностью. Иначе останетесь в одиночестве. Почему-то у вас сложилось убеждение, что вы не заслуживаете любви. И именно оно мешает вам построить отношения. А ведь сейчас шансы встретить свою половину очень высоки. Избавьтесь от своей неуверенности, и у вас сразу наладится личная жизнь. То же касается и тех Рыб, кто только начал новый роман. Из-за вашей отстраненности и страха сближения он может внезапно оборваться. Семейным представителям знака, звезды советуют уважать личное пространство партнера. Тогда вам удастся избежать конфликтов.

Водолей

Май будет очень активным и насыщенным месяцем для вашей личной жизни. Вы будете легко заводить новые знакомства, которые, к слову, будут весьма перспективными. Вас будут притягивать успешные и амбициозные люди, но не стоит полностью следовать их принципам. Иначе рискуете потерять настоящую любовь. Ваш высокий интеллект поможет завоевать симпатию достойного партнера, который поможет вашему развитию, станет вашим образцом для подражания. Семейным Водолея следует быть осторожнее в словах. Их резкие взывания могут ранить близкого человека и стать причиной серьезной ссоры.

Козерог

Май станет важным месяцем для вашей личной жизни. Появится много возможностей завести новый роман или улучшить свои отношения. Вот только вы не захотите ими воспользоваться. Возможно, дело в негативном прошлом опыте. Ранее вы уже не раз обжигались, поэтому хотите побыть в одиночестве. Но слишком долго избегать людей не стоит, сделаете только хуже. Лучше, наоборот, самим инициировать новые знакомства. Не исключено, что вы откроете для себя действительно интересного человека. Отношения, которые уже изжили себя, закончатся сами собой. Если вы же хотите сохранить их, то придется пойти на уступки, внести изменения в свое поведение. Но если вы для себя уже окончательно решили, то лучше поставить точку как можно скорее, чтобы не тратить время и энергию впустую.