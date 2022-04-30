Проявляем инициативу — любовный гороскоп на 1 мая

Сегодня очень важно быть активным в любви — добьемся того, о чем мечтали.

Овен

Овнам стоит разобраться в своих эмоциях и отдать себе отчет в том, что обстановка очень быстро меняется. Недавние увлечения и форматы встреч теряют актуальность, романы сходят на нет или требуют обновлений. Естественным желанием будет «остановить мгновенье» или получить оригинальный дар на память.

Телец

В этот день влюбленных Тельцов не смутят знакомые внешние барьеры: они легко найдут способ их обойти, если им внезапно захотелось встретиться с любимым человеком, продолжить или закончить важный сюжет в своей личной жизни. Звезды советуют им не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Близнецы

Сегодня судьба чинит влюбленным Близнецам препятствия для их же пользы. Многие пути окажутся временно закрыты. Попытка начать в этот день новый роман или придать ускорение приятным отношениям не очень эффективна. Можно красиво завершить историю, идущую к концу, пока не настало время разочарований.

Рак

День станет для влюбленных Раков вдохновляющим, если они будут разрабатывать счастливое направление, которое им уже указала судьба. Важно вовремя отрезать «сухие ветви» - не горевать о прошлом, не пытаться реанимировать угасшие чувства - а также учесть на будущее преподанные жизнью суровые уроки.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Львам быть реалистами, но не забывать и о духовной стороне отношений. Любовный капитал, как и любой другой, необходимо правильно разместить, выбирая «птицу своего полета» или партнера со сходными ценностями. Конкретные романтические инициативы нежелательны.

Дева

Сегодня Девам лучше сделать акцент на эмоциональном и духовном единстве с любимым человеком, всячески развивая эту сторону своего романа. Чем прочнее нити такого рода, тем сложнее разорвать любовный союз: он будет устойчивее к будущим испытаниям, его не разъест ржавчина скуки или яд недоверия.

Весы

Весам не стоит стремиться к новым рубежам в отношениях, не расставив точек над «i». Не стоит рваться вперед и тем Весам, которые мечтают о новых романтических авантюрах. Прогресс в любви маловероятен, пока не усвоен до конца трудный урок, не закрыта дверь в прошлое или не устранено препятствие.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут наслаждаться гармонией в общении с партнером, если не станут переходить известную черту - например, игнорировать все еще не снятые строгие правила и запреты. А также если в любовной игре на равных они великодушно будут уступать второй стороне «пальму первенства».

Стрелец

В круговороте сегодняшних событий влюбленные Стрельцы ухитрятся найти место и для личной жизни, но оно вряд ли будет первым. Это хороший день для ненавязчивого продолжения романтической инициативы и проявления отдельных оригинальных знаков внимания. Полноценное важное свидание лучше не планировать.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам важно не стучаться в закрытые двери, не выбирать пути, чреватые нарушением правил или предательством своих принципов. День подсказывает другие ходы, ведущие к взаимности и при этом не грозящие разочарованием. Если хотите быть счастливы, пользуйтесь ими незамедлительно.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям важно не стать жертвой своего упрямства, сложного характера и давних привычек. Многие Водолеи будут по инерции следовать им, не замечая отличных побочных путей, которые им предоставляет ситуация. С любым важным шагом в любви, кроме разрыва и прощания, стоит повременить.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам проявить инициативу в любви - явную или тонко завуалированную, решать им самим, но бездействовать нежелательно. Особенно важно сделать свой шаг Рыбам, которые до сих пор медлили в надежде на долгий период подарков судьбы: счастливый шанс может быть упущен ими навсегда.