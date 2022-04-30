Трезво оцениваем свои возможности — финансовый гороскоп на 1 мая

Сегодня мы можем сделать большую ошибку — переоценить свои силы.

Овен

Овнам звезды советуют вести себя предельно открыто и избегать любой закулисной деятельности. Любые ваши тайные поступки будут вскрыты и обнародованы широкой публике. Есть риск понести репутационный ущерб. Обязательно проверяйте, насколько достоверная информация вам поступает. Продавцы могут столкнуться с попытками обмана при расчетах с клиентами.

Телец

Тельцам сегодня не рекомендуется принимать участие в работе в составе группы. Могут возникнуть разногласия, в результате которых может снизиться результативность вашего труда. Также могут осложниться отношения с акционерами – нежелательно вести обсуждения вопросов о разделе прибыли и дивидендах. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса нарушается.

Близнецы

Излишне нервное и эмоциональное состояние Близнецов может негативно отразиться на степени взаимопонимания с начальством. Вам могут сделать замечание, которое может показаться вам несправедливым. От личных инициатив пока лучше воздержаться – сейчас вы можете быть подвержены внешним влияниям и будете склонны менять свои решения.

Рак

Звезды предостерегают Раков от участия в теневой или незаконной экономической деятельности. Укрывание доходов может привести к преследованию со стороны налоговой инспекции. Возрастает вероятность проверок, ревизий и контрольных закупок с целью поймать вас на нарушениях. Неудачно могут протекать для вас судебные разбирательства. Воздержитесь от подачи исковых заявлений.

Лев

Львам сегодня следует настроиться на то, что многие дела пойдут не по плану. Вашему имуществу в течение дня может быть нанесен ущерб. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, проводить пусконаладочные работы после проведенного ремонта. Также могут произойти сбои при работе в банковском секторе. Будьте внимательнее при заполнении реквизитов на отправку денежных переводов - есть риск отправить деньги не по адресу.

Дева

Внешние обстоятельства для типичных Дев сегодня могут сложиться весьма туманно и неоднозначно. Вы можете поддаться иллюзии и стать жертвой обмана, мошенничества, несбыточных обещаний. Не следует доверять деловым партнерам. Обещания начальства о повышении зарплаты в будущем следует оценивать с изрядной долей скептицизма. В целом внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для ваших инициатив.

Весы

Нелегкий день у Весов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Вы можете осознать, что в реальности очень мало понимаете и еще меньше умеете в плане практики в своей профессии. Ваши теоретические знания могут сильно расходиться с реальной практикой. Звезды не советуют отправляться в служебные командировки.

Скорпион

У Скорпионов не лучший день для принятия финансовых решений, особенно если это относится к открытию банковских счетов, размещению депозитных вкладов и рискованных инвестиций. Возможны задержки в поступлении денежных переводов на ваши счета. Также есть риск понести убытки при оптовых закупках товара, предназначенного для перепродажи.

Стрелец

У Стрельцов, работающих в сфере услуг, сегодня может быть много пустой потери рабочего времени. Старайтесь заранее распознавать неплатежеспособных клиентов, которые отнимают ваше внимание на праздные вопросы, и при этом не готовы сделать вам реальный заказ. Также строители могут потерять много времени впустую из-за простоев по вине подрядчиков.

Козерог

Козерогам рекомендуется максимум внимания уделить отношениям с коллегами и подчиненными. Не поддавайтесь на эмоции и не давайте оценку людям исходя из своих личных симпатий и антипатий. Особенно старайтесь воздержаться от критических замечаний в адрес коллег. Информационный фон этого дня весьма нервный и неустойчивый, что может негативно отразиться на вашей деловой активности.

Водолей

Звезды советуют Водолеям воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы, а деньги, вложенные в сомнительные и авантюрные проекты, могут быть потеряны. Задача этого дня состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас материальные и финансовые ресурсы.

Рыбы

Планы Рыб относительно завершения каких-то проектов, могут оказаться несбыточной иллюзией. Возможно, вы будете сегодня не в состоянии правильно оценить свои реальные возможности. Звезды не советуют проявлять инициативу в делах, связанных со строительством и коммунальным хозяйством. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности при обращении с инструментами и техникой.