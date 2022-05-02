Приманиваем к себе денежную энергию — финансовый гороскоп на 3 мая

Сегодня мы сможем стать немножечко богаче. В этом нам помогут звезды.

Овен

Типичные Овны могут переживать сегодня период эмоциональной неустойчивости. Несмотря на то, что вам трудно будет удержать себя от активной деятельности, звезды советуют вам максимально ограничить собственные инициативы. Любые дела, начатые по вашей личной инициативе, могут обернуться против вас. Если нет полной уверенности в своих действиях, то лучше воздержаться от активности.

Телец

Многие Тельцы сегодня могут почувствовать сложности в общении с окружающими людьми и при работе с информацией. Несмотря на все старания, вам не удастся выйти на доверительные отношения и получить доступ к необходимой информации. Есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Некоторые ваши деловые связи могут не оправдать ожиданий.

Близнецы

Близнецам сегодня может быть противопоказана работа в составе группы. Активное участие в коллективной деятельности (например, в собраниях акционерных обществ или профсоюзов), может негативно отразиться на уровне ваших доходов. Некоторые дела пойдут не по плану. Рекомендуется воздержаться от планирования и инвестиций в рискованные проекты спекулятивного толка.

Рак

У Раков может сложиться очень эмоционально неустойчивая ситуация в делах. Основная проблемная тема может быть связана с вышестоящим начальством. Не следует брать на себя ответственность в тех делах, в которых вы не уверены. Прежде чем предпринять важные действия, необходимо согласовать их с мнением вышестоящего руководства. Перспективы карьерного роста могут оказаться призрачными.

Лев

У Львов в этот день могут возникнуть неувязки с представителями власти и закона. Старайтесь строго исполнять нормы закона и служебные инструкции. Не дайте себя поймать на нарушениях. Возрастает вероятность внеплановых проверок, ревизий и контрольных закупок. Также это достаточно сложное время для поддержания своей деловой репутации на должном уровне.

Дева

Нелегкий день для Дев, работающих с финансовыми потоками. По мере возможности старайтесь не брать на себя ответственность за сохранность чужого имущества и финансов. Будьте осмотрительнее при заполнении платежных поручений – вами могут быть допущены досадные ошибки. Старайтесь обходиться своими финансовыми ресурсами и не прибегайте к финансовым заимствованиям. Потраченные с кредитной карты деньги будет сложно доложить обратно.

Весы

У типичных Весов сегодня могут осложниться деловые партнерские отношения. Возможно, вам придется иметь дело с ненадежными людьми, которые могут нарушить договорные обязательства. Рекомендуется не обострять отношения с клиентами и пойти ему на уступки. В противном случае дело может дойти до жалобы начальству и штрафных санкций.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, придется справляться с мелкими препятствиями, осложняющими общую картину дня. Наиболее проблемная тема может быть связана с психологическим климатом в трудовом коллективе. Это особенно может проявиться при работе в офисе. Другая сложная тема дня может быть связана с поломками инструментов и технического оборудования.

Стрелец

Звезды предостерегают Стрельцов от вовлечения в финансовые авантюры. Вы достаточно азартный знак Зодиака и сегодня эта психологическая склонность может сыграть с вами злую шутку. Расчет на получение легких денег от спекулятивных манипуляций может не оправдать ваших ожиданий. Не лучшее время для инвестиций и оптовой торговли. Не торопитесь с обменом валюты.

Козерог

У Козерогов в этот день могут возникнуть сложности в работе. Наиболее уязвимая тема связана с соблюдением договорных обязательств деловыми партнерами. В случае нарушения договоренностей вы можете почувствовать, что не успеваете уложиться в плановые сроки работы. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать соблюдение партнерами своих договорных обязательств.

Водолей

Непростой день ожидает Водолеев, которым по роду своей деятельности приходится совершать частые поездки и заниматься визированием деловых документов. Много времени может быть потеряно в дорожных пробках и в очередях у служебных кабинетов. Главная проблема дня может быть связана с бюрократическими проволочками и с недостоверными сведениями.

Рыбы

Рыбы сегодня могут попасть в ситуацию, когда финансовые расходы превысят ваши ожидания. Тем самым вы рискуете нарушить баланс своего бюджета. Возможно, вам будет казаться, что удержаться от трат невозможно. Вас могут втянуть в финансовые авантюры, которые ни к чему хорошему не приведут. Воздержитесь от оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.