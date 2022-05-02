Новые ощущения и чувства — любовный гороскоп на 3 мая

Сегодня на нас нахлынут новое эмоции и ощущения. Отдаемся им полностью.

Овен

Этот день отмечен для Овнов новыми приятными эмоциональными нотками. Многие Овны решат, что им пора открыть чувства объекту своей страсти или перестать наконец скрывать свой роман от внешнего мира. Пора подумать о том, как дополнительно подчеркнуть свою привлекательность для лиц другого пола.

Телец

Сегодня в самоощущении влюбленных Тельцов что-то неуловимо меняется. За их внешней уверенностью в себе возрастает тайная зависимость. Подстраиваясь под новые условия любовной игры, им полезно озаботиться парой запасных вариантов развития событий - на случай, если что-то в их планах пойдет не так.

Близнецы

Влюбленным Близнецам сегодня стоит удвоить внимательность, чтобы ненароком не совершить ложный шаг. Велика опасность по привычке потянуться за запретным плодом или как-то иначе зациклиться на прошлых ценностях, в ущерб назревающим новым отличным возможностям. Лучшая тактика сейчас - полумеры.

Рак

Этот день принесет Ракам новые ощущения или укажет на новый возможный объект симпатий. Может возникнуть романтический интерес к руководителю, заказчику, посреднику, деловому партнеру. В постоянном союзе любимый человек начнет играть более важную роль (или претендовать на нее, в шутку или всерьез).

Лев

Сегодня звезды советуют Львам смотреть в любви вперед: в близком будущем шансов найти счастье сейчас больше, чем в недавнем прошлом, и достанется оно не такой дорогой ценой. В первую очередь, это относится к Львам, обжегшимся на прежнем романе, и к свободным Львам, ищущим себе пару в чужих краях.

Дева

Влюбленные Девы вступают в сложную полосу. Не исключено, что триггером нового кризиса станет минутная ссора - и неважно, что она является всего лишь отзвуком прежних событий и повод для нее постепенно теряет силу. Обоим партнерам сейчас не помешает лучше управлять своими эмоциями и действиями.

Весы

Весам звезды пророчат новый красивый этап в любовных отношениях, но с очень существенной оговоркой: сила, удача и авторитет не на их стороне. Не исключено, что все сливки от нового распределения ролей снимет партнер, а Весам придется дипломатично подстраиваться под его убеждения и (или) вкусы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы на грани ошибки. В зоне риска влюбчивые, легкомысленные, общительные и впечатлительные Скорпионы, которым даже наличие «любви всей жизни» не мешает увлекаться и поглядывать по сторонам. Чреваты внушаемость и тайная неуверенность в себе. Возможны тайны или заминки в интимной жизни.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит рассчитывать на полное согласие с пассией (особенно если это их постоянный партнер и близкий человек). Эмоциональную гармонию и приятную перспективу могут омрачить личные тайны или следы прошлого. Стоит разобраться с ними перед тем, как отчалить в новую счастливую жизнь.

Козерог

В этот день влюбленных Козерогов поджидают мелкие осечки и разочарования. У самых предприимчивых Козерогов, решивших именно сегодня проявить инициативу, сложится впечатление, что вселенная нарочно создает им препятствия. Наступивший новый этап в личной жизни требует от них хорошего самообладания.

Водолей

Сегодня Водолеи сохранят свои позиции в любви, если будут верны своим планам и убеждениям. Даже если этот день пройдет беспокойно и не слишком результативно, в близком будущем все станет на свои места: минутные проблемы и вызванные ими эмоции забудутся, расчеты оправдаются, а возможности возрастут.

Рыбы

В этот день Рыбы рискуют стать игрушками своих эмоций и страстей. Они ранимы и не всегда уравновешены, способны сами накликать на свою голову неприятности. Им важно уловить новые тенденции вокруг, тогда им станут понятнее собственные новые чувства и ощущения. Свидание или знакомство нежелательно.