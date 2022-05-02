Подвернется отличная возможность — гороскоп на 3 мая

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах часто провоцирует суету, легкомыслие, путаницу, непостоянство и неосторожность, побуждает слукавить или отступить от правил.

Легко увлечься случайной авантюрой. Возрастает вероятность осложнений в пути, травм, раздражительности и неожиданностей. Честная игра порой соседствует с тайными намерениями. Проект, начатый в этот день, может обрасти нежелательными нюансами. Плюсы этого дня - общительность, мобильность, маневренность, гибкость, чутье на обходные пути. Ингрессия Венеры в знак Овна «разогреет» чувства, даст импульс новому пониманию красоты и гармонии.

Овен

Сегодня что-то поднимет Овнам настроение. Может возрасти их тяга к красоте, любви, гармонии или комфорту. Новый хороший настрой часто будет сочетаться у них с общительностью, подвижностью и ловкостью. Сложные стороны этого дня заключены в непостоянстве, путанице, искушении ввязаться в спор или в ненужную интригу. Вероятность приключений окажется выше вдали от дома, в командировке или в гостях.

Телец

Тельцам звезды намекают, что им пора адаптироваться к новой действительности. Радикальные перемены вряд ли потребуются, но акценты придется расставить чуть иначе. Не исключено, что обстоятельства навяжут вам противоречивую роль и заставят вас примерить несколько масок. Пока вы не освоились в ситуации, не стоит спешить с открытием бизнеса, покупкой, заключением сделки, коррекцией своего имиджа.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется ловко лавировать между гармоничной и напряженной сюжетными линиями. При этом им важно не ошибиться, приняв ложь за истину или теряющий значение старый проект за перспективное новое направление. Главная сложность - выбор тактики. Желательно избегать столкновений, интриг, ловушек и сомнительных игр, не поддаваться раздражительности. Не всегда стоит действовать открыто.

Рак

Сегодня Ракам лучше воздержаться от необратимых жестких решений и публичных действий: неоднозначные обстоятельства могут сыграть с ними неприятную шутку. День несет смену целей или перемены в профессиональной среде, требующие удвоенной дипломатичности. В любой ситуации важна информированность. Если обстоятельства вынуждают отправиться в путь, желательно иметь запасной вариант маршрута и связи.

Лев

Львам стоит помнить, что необдуманное начинание этого дня - почти наверняка авантюра. Если дело идет к действию, желательно отбросить легкомыслие: то, что начнется как шутка или невинное приключение, может нанести урон ресурсам. Небезопасно пытаться вернуть прошлое и повторять рискованный ход - лучше рассмотреть намечающуюся новую цель или возможность.

Дева

Девам стоит учитывать потенциальную напряженность сегодняшних настроений и заранее подыскивать компромиссы. Возрастает риск размолвок с начальством, партнерами и посредниками. Возможны перемены в личных и деловых отношениях, в общем бюджете. В бизнесе или частной жизни могут активизироваться конкуренты, и не стоит недооценивать их дар «возмущать атмосферу», даже если они уходят с арены событий.

Весы

Весам стоит закрепить за собой привычное пространство в значимых делах и отношениях - иначе скоро оно будет занято предприимчивыми конкурентами или амбициозными партнерами. Растущие чужие аппетиты не разрушат союз, но могут внести перекос в распределение ролей или ресурсов. Не стоит начинать дела и отправляться в путь: возможны технические или медицинские осложнения, помехи, трудности с сервисом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает удвоить внимательность: возможны те или иные критичные моменты. Затруднения могут сопровождать представителей этого знака в пути, общении или технических работах. Не исключены отдельные осложнения и в личной жизни. Выровнять ситуацию и удержать равновесие в такие моменты помогут ловкость, гибкость, наработанное мастерство, наличие подстраховок и запасных вариантов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужна осмотрительность в диалогах: наметившиеся приятные моменты соседствуют в них с досадными помехами, скрытыми ловушками или остаточными разногласиями. Причиной тому может быть место жительства, нюанс личной биографии, несходство предпочтений, недавно совершенное действие или не до конца закрытый проект. Особая осторожность потребуется в бизнесе, в делах с жильем и машиной.

Козерог

Сегодня внимание Козерогов поглотит рутинная суета. Возможны срочные хлопоты. В любом деле будут помехи, способные подпортить плод усилий и лишить душевного равновесия. Возможны мелкие травмы, скрытые погрешности и поломки, локальные ссоры. Не лучший день для начинания, поездки, лечения, выбора сервиса, подбора помощника. Стоит избегать раздражительности и попыток перевыполнить стандартный план.

Водолей

Несмотря на вероятные помехи и недоразумения, Водолеи могут рассчитывать на неплохой день. Возможно, сегодня им не удастся «свернуть горы», но они останутся в рамках собственного плана и не утратят равновесия при отдельных отклонениях от него. Те или иные осложнения и сбои вероятны в бизнесе, играх, работе и спорте, а также в творчестве, финансовых делах, личной жизни и в ходе общения с детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше минимизировать общение и отложить активность: возможны обидные для самолюбия споры и остро переживаемые срывы. Важно не жить в иллюзии своего дальнейшего всемогущества и подстраиваться к идущим переменам. Заслуживают внимания близкие финансовые перспективы. Пора подумать, как с выгодой обустроить свои материальные дела, конвертируя свои амбиции и таланты в доходные проекты.