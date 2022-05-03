Обмениваемся мнениями — финансовый гороскоп на 4 мая

Слушаем других и высказываем свои мысли смело и громко.

Овен

Овнам сегодня рекомендуется сосредоточиться на повышении уровня доходов и решении материальных вопросов. Чем активнее вы действуете, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Если вы заинтересованы в карьерном росте, то можете рассчитывать на неожиданный поворот дел к лучшему. Может повыситься уровень работоспособности. Лица, занятые физическим трудом, справятся с большим объемом работы.

Телец

Тельцам необходимо держать под личным контролем свои дела и никому их не делегировать. Только от ваших личных усилий зависит результат. Не пускайте дела на самотек, активно включайтесь в решение проблем. Звезды советуют вам основное внимание сосредоточить на налаживании деловых связей. Успешно проходят деловые поездки, контакты. Растут доходы от торговли и транспорта.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, исследующих сложные и запутанные вопросы. Отлично проявят себя ученые, следователи, занимающиеся криминальным сыском. У многих появится возможность получить дополнительные доходы или преференции. Хорошо заниматься оформлением к получению причитающихся вам по закону льготных выплат, компенсаций, субсидий. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Рак

Звезды советуют Ракам сегодня искать опору у верных друзей и единомышленников. Деловые партнерские отношения лучше всего обсуждать в неформальной обстановке – так они скорее перейдут в формат доверительных и дружеских отношений. Работа в составе группы может быть достаточно эффективной. Прекрасное время для планирования и работы с прицелом на получение результата в будущем, в перспективе.

Лев

У Львов, занимающих руководящие должности, благоприятный день для продвижения в карьере и организационной работы. Успешно проходят кадровые перестановки и меры по оптимизации расходных статей бюджета. Улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. При необходимости вы сможете получить доступ к кредитным ресурсам.

Дева

Девы преуспеют в профессиональном обучении и в расширении географии своей деятельности. Успешно проходят дальние поездки и внешнеэкономическая деятельность. Вы сможете познакомиться с человеком, живущем в другом городе или регионе, и это будет полезно для вашей профессиональной деятельности. При работе в сфере услуг ваша популярность у клиентов повысится.

Весы

У Весов хороший день для операций с ценными бумагами и банковскими счетами. Удачно поработают банковские служащие, работники налоговой инспекции, прокуратуры, страховых агентств и охранных предприятий. Звезды советуют бизнесменам делать серьезные капиталовложения в недвижимость. Возможно, вам удастся открыть кредитную линию на выгодных условиях.

Скорпион

Сильной стороной в профессиональной деятельности Скорпионов сегодня является умение находить компромиссы при деловом взаимодействии с партнерами и клиентами. Если у вас есть надежный партнер по бизнесу, то предоставьте ему инициативное право принимать ключевые решения – он будет более удачлив. Успешно поработают те, кто причастен к сфере услуг.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше сосредоточиться на выполнении текущих дел и укреплении отношений с коллегами и подчиненными. Именно в этом сейчас ваша сила и условие для успеха дня. Хорошо внедрять в практику инженерные решения и рационализаторские предложения. Уделяйте внимание совершенствованию работы с имеющейся в вашем распоряжении техникой.

Козерог

Козерогам следует помнить, что сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Благодаря этим качествам вы сможете открыть для себя любые двери. Это замечательный день для проявления инициативы, тестирования творческих идей и усовершенствования методов работы. Успешно проходят сделки с закупкой и перепродажей оптовых партий товара.

Водолей

Водолеям рекомендуется сосредоточиться на завершении ранее начатых дел и проектов. Старайтесь братья за те дела, которые реально успеть завершить до конца рабочего дня. Это хороший день для семейного бизнеса, строительства, ремонта, обустройства производственных помещений и улучшения условий труда. Удачное время для подготовки отчетной документации.

Рыбы

У многих Рыб сейчас очень удачное время для налаживания деловых связей. День располагает к коротким деловым поездкам, телефонным разговорам, информационному обмену, обсуждению насущных вопросов в неформальной обстановке. Без проблем проходит работа с документами. Вам удастся получить доступ к важной информации и тем самым принять своевременные меры по продвижению своего бизнеса.