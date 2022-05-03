Снимаем розовые очки — гороскоп на 4 мая

4-5 лунные сутки. Сегодня непростое взаимодействие Луны с Юпитером и Нептуном способно лишить чувства меры и ясности восприятия.

Возможна тяга ко всевозможным излишествам, попытка наверстать упущенное, неуместная эмоциональная экзальтация, слепота по отношению к истинному положению дел. Не исключена обидчивость, напряженность на почве тех или иных разногласий. Легко усугубить ошибки. Чтобы свести перегибы к минимуму, желательно придерживаться проверенных планов, программ, правил и не отключать системы контроля. Любые начинания в этот день стоит исключить из-за высокого риска обмануться и зайти в тупик.

Овен

Сегодня окружающая обстановка склоняет Овнов к продолжению их увлекательных приключений - что не в их интересах, так как делает их зависимыми от эмоций и истощает их ресурсы и силы затратными авантюрами. Звезды намекают, что скоро откроется настоящее «окно удачи», и в связи с этим советуют не делать ставку на уходящие возможности и закрывающиеся пути. Лучше отказаться сейчас от новых начинаний.

Телец

Сегодня Тельцам стоит бороться с искушением вложиться в будущее материально или эмоционально. Ситуация меняется, недавняя путеводная звезда гаснет или светит не так ярко, как прежде. Требуется пересмотр ориентиров и возможностей, а также, возможно, личных финансовых приоритетов. Звезды советуют повременить с включением в новый коллективный мега-проект или расширением своего персонального дела.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют погнаться за грандиозной, но уже не актуальной целью. Звезды советуют воздержаться от масштабных начинаний, а также от попытки сохранить за собой, к примеру, покровителя или возможность: успех в этих направлениях уже маловероятен, а вот рост напряженности обеспечен. Не стоит включаться в запоздалые начинания и опираться на теряющие силу идеи.

Рак

Сегодня Ракам не стоит поддаваться общему настроению, если только они не хотят раствориться в толпе и слиться с пейзажем. Этот день не дает опоры, не исключены блуждания, скитания, разочарования. Нежелательны новые начинания. Если вы не готовы к вызовам, критике и энергичным возражениям, вам стоит держаться подальше от упрямых раздражительных собеседников и эмоционально заряженных дискуссий.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам повременить с новыми стартами. Не рекомендуется и «одиночный заплыв», и приключение в составе команды. Чем мощнее в эти сутки порыв вдохновения, тем выше вероятность иллюзий и попадания в тупик. Вдобавок, есть риск понести материальный ущерб, столкнуться с неприятным призраком недавнего прошлого или с чьим-то коварством, получить сильное эмоциональное потрясение.

Дева

Сегодня Дев поджидают профессиональные и другие разочарования (особенно если в душе они идеалисты). Разговоры и совместные дела могут строиться на иллюзии или обмане. Обещания вряд ли будут сдержаны, надежды вряд ли сбудутся полностью. Есть имеется почва для ссоры, она наберет обороты. Важно держаться плана, правил и стандартов. Не лучший день для поиска и смены работы, вступления в должность.

Весы

Весам этот день не сулит катастрофы, но может принести отдельные разочарования - например, в лечении, работе, прежних идеалах или в каких-то нюансах общения. Не стоит поддаваться вдохновению, сегодня оно наверняка будет ложным или запоздалым. Нежелательно заключать договоры с малознакомыми людьми, начинать поездку, лечение, исследование, учебный цикл, расширять базовые версии планов и программ.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не ослаблять бдительность и даже в мелочах опираться на проверенные правила. Стоит смириться с тем, что знакомые приемы и опыт не будут стопроцентной защитой: в самый последний момент фантазия и вдохновение могут взять верх над здравым смыслом, есть риск поддаться соблазну, погнаться за миражом.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно не становиться жертвами своих заблуждений и не распространять их на других - например, на своих собеседников или потенциальных партнеров. Это неудачный момент для начала игры, диалога и нового партнёрства Звезды советуют отложить публичное выступление, рекламное мероприятие, регистрацию нового бизнеса. В вынужденном общении выручит стандартный регламент, сдерживающий лишние эмоции.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам придерживаться знакомого плана, пользоваться стандартными программами и инструментами, следовать расписанию. Это поможет им не увлечься фантастическим проектом, не выбиться из графика и качественно выполнить обязательную часть работ. В случае недомогания, неудачи, размолвки, поломки важно не поддаваться эмоциям, строго следовать проверенному алгоритму действий.

Водолей

Сегодня правильный путь и разумную меру Водолеям указывают их принципы или привычки. Также многих Водолеев поддержит на верном пути их профессиональный опыт или этика. Если они будут следовать своим представлениям о необходимом, их позиции останутся прочными. Они будут неуязвимы перед тайными соблазнами и внешними влияниями, сберегут свои ресурсы, их минует склонность к иллюзиям и излишествам.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют пасть жертвой своих заблуждений или неумеренности запросов. У них возможна склонность преувеличивать роль своих достижений и навязывать окружающим свое мировоззрение. Не исключены обиды, если не удается получить желанный бонус, признание или благодарность. Звезды намекают, что период эмоциональных и духовных «льгот» позади, пора вновь учиться держаться в общепринятых рамках.