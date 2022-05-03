Держим чувства под контролем — любовный гороскоп на 4 мая

Сегодня мы можем напугать своими эмоциями вторую половинку. Держим себя в руках.

Овен

Сегодня обстоятельства играют на чувствах и тайных амбициях влюбленных Овнов, заставляя их гнаться за химерой. Звезды советуют им не действовать по инерции и не пытаться вернуть вчерашний день, а прислушаться к своим новым ощущениям: сейчас это лучший способ стряхнуть с себя прежнее наваждение.

Телец

Сегодня в интересах Тельцов сделать паузу в своих любовных инициативах, так как велик риск потратить время и силы впустую. Новая ситуация требует осмысления, а не спонтанных романтических порывов. Действуя по инерции, можно остаться ни с чем, а шаг в новом направлении не стоит делать наугад.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут с большой силой поманить прежние романтичные любовные идеалы. Многим Близнецам будет трудно сохранить ясность мышления и устоять против знакомого искушения. Ослепленные привычным притягательным миражом, они могут не замечать новых дверей, уже любезно приоткрытых им Амуром.

Рак

Сегодня любовь не дает Ракам уверенности. Под влиянием окружающей обстановки или собственных настроений впечатлительные представители этого знака способны начать сомневаться буквально во всем, начиная от точного времени назначенной встречи и заканчивая своими выстраданными любовными идеалами.

Лев

Сегодня во всем, что касается любви, Львам следует верить в лучшее. Однако им лучше воздержаться от решительного шага: даже при самых удачных стартовых условиях и благих намерениях он может ничего не дать. У Львов, раненных в самое сердце в недавнем прошлом, осечка разбередит еще не зажившую рану.

Дева

Обстоятельства этого дня мешают Девам ладить с любимым человеком. В лучшем случае, им будет трудно увидеться с ним или найти привычный общий язык. В сложных отношениях ожидается дальнейший рост эмоционального напряжения, усилить которое могут идейные или сексуальные разногласия между партнерами.

Весы

Сегодня Весы имеют в делах сердечных надежную точку опоры, но это для них лишь скучный базис без романтической надстройки. В любви им может не хватать наивной веры, надежд, идеалистичного представления об отношениях и о партнере. Возможно, они будут цепляться за уходящие, но важные для них мелочи.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам придется проявить силу воли, если они чего-то опасаются или не хотят, так как другие способы защиты от неприятностей могут не сработать. Стоически выдержав наплыв какого-то наваждения, многие Скорпионы все же рискуют расслабиться и ближе к ночи стать его жертвой.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не в самой сильной позиции и им трудно добиться согласия со своим партнером. Возможно, он или она не проявит должного интереса к их убеждениям и идеалам. Финал беседы может быть неудовлетворительным, но многие Стрельцы будут уверены, что оставили за собой последнее веское слово.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды намекают, что в эти сутки лучшее - враг хорошего, а легкая нехватка лучше избытка. Сказав или сделав необходимое, лучше на этом остановиться. Поддавшись соблазну лишнего творчества, вы сегодня не добьетесь результата и можете неоправданно раздуть роль отдельных мелочей.

Водолей

В этот день Водолеям не чужды самые заманчивые и смелые любовные желания, но они не имеют над ними тотальной власти. Многие представители знака предпочтут держать ситуацию и свои чувства под контролем. Если они и разрешат себе лишнее, то лишь по договоренности с собственным «внутренним цензором».

Рыбы

В этот день большие надежды влюбленных Рыб не оправдываются, а масштабные запросы далеко не всегда удовлетворяются, из-за чего их может настигнуть острое разочарование. Многие Рыбы при этом обидятся не только на партнера, но и на весь мир. В своих любовных взглядах им явно пора что-то поменять.