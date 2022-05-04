Вкладываем в себя — финансовый гороскоп на 5 мая

Самое прибыльное вложение сейчас — в себя самого. Точно окупится.

Овен

Для Овнов, специализирующихся на сделках с недвижимостью, этот день может сложиться очень удачно. Возможно, вам удастся повести клиента к заключению выгодной сделки и получить немалый комиссионный доход от этого. Рекомендуется не размениваться по мелочам и сосредоточить усилия на наиболее приоритетных и выгодных направлениях. Бизнесменам полезно подумать о том, чтобы сделать инвестиции в модернизацию производства.

Телец

При должной активности и инициативе Тельцы сегодня могут значительно расширить свои деловые связи. Более всего преуспеют те из вас, кто привык действовать самостоятельно и принимать смелые решения. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые принесут вам ценные идеи и полезную достоверную информацию. Ускоряется товарно-денежный обмен в торговле.

Близнецы

Чем тише и незаметнее будут вести себя Близнецы, тем результативнее пройдет этот день. Возрастут доходы у тех, кто имеет несколько источников доходов. Могут увенчаться успехом поиски дополнительной подработки с неполным рабочим днем (на полставки или по совместительству). Возможно, вас попросят выйти поработать во внеурочное время на замену заболевшего коллеги.

Рак

Раки сегодня смогут в полной мере реализовать свой потенциал только при условии сотрудничества с единомышленниками в составе группы. Не замыкайтесь на индивидуальном труде, ищите широкое поле деятельности. Успешно проходит исследовательская и проектно-конструкторская работа. Можно заниматься составлением планов на будущее и работать с прицелом на получение результата не сейчас, а в перспективе.

Лев

Благоприятный день для деловой активности Львов, занимающих руководящие должности. В середине дня вам может поступить ценная информация из неофициальных источников, проанализировав которую вы сможете принять верные решения. Также вы можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Дева

Один из лучших дней для профессионального обучения Дев. Если вы пребываете в дальней поездке, то можете повстречать там людей, с которыми у вас появится много общих интересов. Очень эффективными будут рекламные акции, особенно с использованием электронных средств массовой информации. Ваш авторитет и популярность заметно повысится среди деловых партнеров и клиентов.

Весы

Весам в этот день не нужно бояться перемен в карьере. Хорошо, если в вашем трудовом коллективе проходят пертурбации, кадровые перестановки. Это может открыть перед вами возможности для карьерного роста. Неплохо пойдет сотрудничество с представителями государственной власти. Руководящим работникам рекомендуется делать кадровые перестановки.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на юридическом оформлении действующего партнерского сотрудничества в тех случаях, когда деловое взаимодействие строилось на неформальной основе. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию взаимовыгодного договора. Вырастет популярность ваших услуг у клиентов.

Стрелец

Это удачный день для Стрельцов, имеющих склонность к техническому творчеству, изобретательству и инженерным решениям. Вы сможете узнать много полезного, приобрести практические навыки при работе с инструментами и техническими приспособлениями. Старайтесь более полно использовать возможности имеющимся в вашем распоряжении техники, инструментам и программного обеспечения.

Козерог

У Козерогов вполне благоприятный день для реализации творческого потенциала. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошо открывать спортивные школы, массажные кабинеты, салоны красоты и парикмахерские. Результативно пройдет этот день для тех, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что следует делать.

Водолей

Водолеям звезды советуют позаботиться об улучшении условий труда на своем рабочем месте. Особенно это касается офисных служащих. Начальство может быть готово пойти навстречу вашим пожеланиям. В результате ваш труд станет более комфортным, и это не замедлит положительно отразиться на результатах работы. Хороший день для работников агентств по недвижимости.

Рыбы

У Рыб удачный день для установления и развития деловых связей. Успешно проходит торгово-закупочная деятельность, работа с документами. Многие важные вопросы вы сможете урегулировать за счет подключения других людей. Можно делать оптовые закупки товара на базах. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и увеличить количество заказчиков и подписчиков.