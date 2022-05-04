На нас набросятся воспоминания — гороскоп на 5 мая

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает сентиментальность и привязчивость, активизирует интуицию, память и игру воображения, помогает действовать под покровом тайны.

Возможны капризы, нестандартные желания, недоразумения в общении с близкими из-за денег, привычек или вкусов. Для максимальной отдачи энергию этих суток лучше направить на внутренние дела, семейные планы или на завершение успешных проектов на родине. Хорошо развивать бизнес, связанный с охраной владений, частными услугами и удовлетворением специфических бытовых нужд. Можно рассчитывать на деятельную поддержку от друзей или родственников.

Овен

Для Овнов, особенно женщин, этот день начнется с финансовой, хозяйственной или эстетической дилеммы - например, с вопроса о том, что надеть, купить или съесть на завтрак. Возможна размолвка с домочадцами из-за разницы вкусов. Важно не терять чувства юмора: улыбка поможет избежать ссоры и сохранить хороший настрой до ночи. День подходит для забот о доме, жилье, родителях или семейном бизнесе.

Телец

Сегодня утром Тельцов ждет небольшая заминка. Не исключено, что им придется в чем-то подстроиться под ситуацию. Общие тенденции дня вполне благоприятны. Эмоционально окрашенные усилия принесут вам достойные плоды - особенно если вы движетесь по накатанной колее и напоследок ищете в ней свой дополнительный счастливый шанс. Есть надежда на помощь от людей из близкого круга: друзей, родственников.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам сконцентрироваться на вопросах бизнеса, питания и домашнего хозяйства - или, по крайней мере, не упускать их из виду и пользоваться в них случайными удачными возможностями. Этот день позволяет уладить щекотливый вопрос, для которого нет стандартных решений - например, о возврате некондиционного товара, неожиданном партнёрстве, приготовлении экзотического продукта.

Рак

В этот день Раки зависимы от своего настроения и самочувствия, они рискуют стать заложниками своих случайных капризов или нестандартных привычек. К счастью, обстоятельства этих суток позволяют им ловко осуществить многие свои прихоти. Но некоторые действия все же не рекомендуются - например, сегодня нежелательно покупать одежду, делать важный выбор, улучшать свой имидж и распоряжаться деньгами.

Лев

Львам звезды намекают, что сегодня им лучше не стремиться к всеобщему вниманию. Не стоит пренебрегать этим советом Львам-руководителям и бизнесменам, так как управление событиями в тишине будет для них выгоднее. Это подходящий день для погружения в домашние дела или во внутренние проблемы бизнеса, а также для закрытия старых проектов и черновой подготовки к новому периоду.

Дева

Сегодня у Дев есть оригинальная возможность поправить свои дела или в последний момент извлечь выгоду из сложной ситуации. Для этого им придется выбрать особую молчаливую манеру поведения. Основа взаимопонимания в эти сутки - эмоциональная гармония, но к ней желательно добавить еще и общность мировоззрений. Хорошо сотрудничать с друзьями, родственниками, земляками, далекими единомышленниками.

Весы

Этот день может задеть сокровенные чувства Весов - например, их «больное место», связанное с домом, семьей, отношениями или карьерой. Не исключен трудный момент в браке или деловом партнерстве. Возможна болезненная реакция на шутки. Пригодится скрытая поддержка: сочувствие подчиненных, тайная дружеская помощь. Не стоит заключать союз, вести переговоры, делать покупки и вступать в новую должность.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет успех и за счет их собственных действий, и за счет внешней поддержки. Ускользающим шансом стоит пользоваться незамедлительно - особенно если ваши интересы связаны с широкой географией, и вы предпочитаете мелочам крупную игру. Если вчера был допущен промах, еще можно исправить его по горячим следам. Хорошо поддерживать отношения с друзьями, поклонниками и дальней родней.

Стрелец

Стрельцов день склоняет к сентиментальности. Они могут оказаться во власти воспоминаний, ностальгии, стать заложниками своей чувственности или тайных фантазий. Возможна сильная привязанность к дому, родным краям или к местам, где прошли последние месяцы и были получены незабываемые впечатления. Эмоциональность не означает пассивности: сегодня можно многое сделать для дома, семьи и своих земляков.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня неплохой день для сотрудничества, но вначале придется дипломатично уладить небольшое затруднение - например, согласовать вкусы или отдельные финансовые детали. Возможны разногласия с домочадцами или партнерами. Предпочтительнее вести дела со старыми друзьями. Выбор покупок в этот день неудачен. Не стоит заниматься комфортом своего дома или салона авто.

Водолей

Сегодня Водолеи могут стать неожиданно чувствительны к мелочам. Не исключена обостренная реакция на семейную и служебную эмоциональную атмосферу, на шутки. Может снизиться болевой порог при проведении лечебных процедур. Велик риск столкнуться с капризами родни, подчиненных, питомцев. Однако тот же эмоциональный «укол» способен дать и силы для полезного дела - например, для помощи близким людям.

Рыбы

Для Рыб этот день удачен, но их большие ожидания могут сбыться не полностью. Наибольшее удовлетворение от хода событий получат те Рыбы, которые вовремя освоили подарки фортуны и уверенно развивают свой успешный проект. Рыбам, не успевшим использовать уникальную возможность, придется довольствоваться более скромными успехами, но и у них есть последний шанс. Им может помочь друг или родственник.