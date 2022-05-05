Даем волю своим эмоциям — любовный гороскоп на 6 мая

Сегодня можно рассказать о всех своих чувствах второй половинке — она ответит тем же.

Овен

Сегодня романтические симпатии Овнов не всегда гармонируют с их бытовыми привычками. Тягу к любимому человеку может временно затмить привязанность к дому. На их личную жизнь может повлиять семейный клан. Свидание пройдет намного удачнее в атмосфере интимности и доверия.

Телец

Сегодня Тельцам следует быть увереннее в себе при общении с представителем другого пола, но совмещать эту черту с деликатностью. Тайные сомнения лучше оставить при себе: не стоит разочаровывать партнера, считающего ваши отношения идеальными и пребывающего «на седьмом небе» от счастья быть с вами.

Близнецы

Сегодня не тот день, когда Близнецы могут покорить любимого человека своим интеллектом, начитанностью или красноречием. Гораздо более ценными окажутся такие качества, как заботливость, умение посочувствовать и готовность помочь. Не стоит недооценивать и роль сексуальной составляющей отношений.

Рак

Сегодня Ракам не стоит стесняться проявить в любви дополнительную инициативу: благодаря собственному чутью и положительной инерции счастливых событий их действия будут иметь успех. Если накануне на их пути возникло препятствие, в этот день его удастся преодолеть на одном дыхании или ловко обойти.

Лев

В этот день звезды намекают Львам, что их личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Встречаться с любимым человеком желательно в укромном месте или романтичном тайном убежище. Возможно, сегодня вам лучше вообще отказаться от настоящего свидания и перенести его на более удачную дату.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам сделать ставку на эмоции и сексуальность, а также на установившееся в паре доверие и выстраданное духовное единство - но это сработает лишь в постоянных союзах. Поскольку подобные связи редко рождаются в один миг, в этот день могут быть затруднены новые знакомства.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам вести себя осмотрительнее в любовных делах - особенно если они предпочитают оставить свою личную жизнь в секрете или надеются что-то скрыть от своего партнера. Их может выдать красноречивая эмоциональная реакция, говорящая об их тайных переживаниях яснее любых слов.

Скорпион

В этот день у влюбленных Скорпионов нет причин сомневаться в себе: чего бы они ни захотели и что бы ни предприняли, они интуитивно все делают правильно. Скорее, сомневаться или подстраиваться придется их партнерам - ведь те уже успели поддаться скорпионским чарам и впали в зависимость от них.

Стрелец

Сегодня звезды дарят Стрельцам сильные и глубокие чувства, в которых звучит нота ностальгии или прощания. Стрельцы, пережившие незабываемое любовное приключение, могут упорно жить прошлым, не замечая возможностей будущего. Им пора понять, что их роман завершается или переходит на новый уровень.

Козерог

Сегодня гармония любви строится для Козерогов не только на чистой романтике. Для выравнивания эмоционального фона отношений важно стать (или остаться) друзьями: теплые дружеские чувства помогут партнерам сохранить свой союз в минуты неизбежных бытовых размолвок или досадного несовпадения вкусов.

Водолей

В этот день любовная гармония зависит для Водолеев от готовности показывать свои настоящие чувства. Водолеи, привыкшие к самоконтролю и эмоциональной аскезе, могут испытывать дискомфорт. Им стоит помнить, что близкий человек способен расценить их сдержанность как отсутствие истинной любви и заботы.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут дать волю своим эмоциям и сексуальности. Достаточный уровень энергии поможет им не быть праздными мечтателями, а воплощать свои фантазии в жизнь, сближая тем самым мир своих тайных грез с реальностью. В любимом человеке они будут видеть не только объект вожделения, но и друга.