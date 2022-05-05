Дела пойдут в гору — гороскоп на 6 мая

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке предлагает действовать в интересах своей семьи или близких людей.

Пик результативности придется на утро, именно в это время желательно приступать к хозяйственным, деловым или другим хлопотам. Хорошо заниматься семейным бизнесом, охраной имущества, частными услугами. Может появиться вдохновение для уборки или обновлений. Главный источник энергии в этот день нематериален, это может быть вера, ностальгия, эмоциональная связь, внушение, тонкая психологическая мотивация. Вместо спорта, нацеленного на рекорды, лучше проявить интерес к йоге или дыхательным практикам.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам сделать акцент на домашних и жилищных делах, даже если их манит перспектива развития и роста вдали от родных пенатов. День создает для этого не только подходящие условия и поводы, но и нужный настрой. Забота о близких людях и личных владениях сейчас необходима, чтобы не создать в своей жизни перекос и уравновесить свои новые устремления прочной почвой под ногами.

Телец

Сегодня звезды сулят Тельцам удачный день и советуют им взяться за насущные дела пораньше, так как самым продуктивным периодом станет утро. Для поездок, важных дел и целевых контактов лучше выбрать первую половину суток: в это время будет больше энергии и вдохновения, возможна моральная поддержка из далеких мест. Вечер желательно провести в обществе близких друзей или лояльно настроенной родни.

Близнецы

Сегодня Близнецам пригодятся такие качества, как проницательность, деловитость, семейственность, хозяйственность. Звезды советуют не увлекаться легкомысленным поверхностным общением с внешним миром. Этот день заставляет всюду искать выгоду для себя или для своих близких, вынуждает действовать приватно и ценить скрытую поддержку друзей. Заслуживают внимания темы налогов, компенсаций и инвестиций.

Рак

Сегодня чувствительность сочетается у Раков с приливом энергии. Многих Раков будет поддерживать тайное вдохновение, даже если его источник уже иссякает или его цель уже достигнута. Звезды советуют поискать ему применение в первой половине дня. Это лучшее время для активных занятий - например, тренировки, рискованного эксперимента или сложного рывка в личном бизнесе. Возможна поддержка от друга.

Лев

Сегодня не в интересах Львов быть на виду. Звезды советуют им вплоть до ночи быть скромнее и осторожнее, заниматься частными вопросами и внутренними делами. День хорош для улаживания бытовых и хозяйственных проблем - особенно если впереди отъезд, и вам не хочется оставлять свой дом (бизнес, имущество) без присмотра. Также он подходит для подготовки к новым делам и поиска площадки в новом месте.

Дева

Сегодня ничто не мешает Девам развивать выгодное сотрудничество, невзирая на расстояние. Единственное, что может им в этом помешать - их собственные мысли, направленные в другую сторону. Звезды советуют обратить особое внимание на влиятельных крупных партнеров: даже если они теряют позиции, можно оставить их в списке друзей и задействовать в неформальных совместных проектах, ценных для будущего.

Весы

Сегодня Весам придется подчинить свои настроения какой-то важной для них задаче. В ее решении многим Весам не обойтись без хорошего сервиса или доверенных помощников, способных понять их без лишних слов. Могут вызвать повышенный интерес нюансы, связанные с дружеской или родственной протекцией, семейным или земляческим проектом, бизнесом в сфере частных услуг.

Скорпион

Сегодня дела у Скорпионов идут гладко, особенно вдали от дома. Их успех будет обеспечен положительной инерцией недавних событий. На них будут работать удачно реализованные природные таланты и склонности, родственные связи, достигнутые в последнее время деловые, любовные, родительские, спортивные или творческие успехи. В их услугах или ресурсах часто будут нуждаться далекие друзья или партнеры.

Стрелец

Сегодня Стрельцы эмоционально привязаны к определенным людям, местам или воспоминаниям. Они могут оказаться не в силах разорвать нити, связывающие их с этой частью их биографии. Им может быть нелегко покинуть обжитые края, гостеприимный дом или тайный источник своего вдохновения. Прекрасные сами по себе, в сложившейся ситуации подобные переживания могут тормозить их дальнейший рост и прогресс.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит подстроиться под чужие нужды, проявив гибкость в интересах дела. Задача не так уж сложна, если не зацикливаться на разногласиях и ценить выгоды сотрудничества. Этот день благоприятствует поддержке деловых и родственных альянсов. В случае семейных неурядиц он позволяет найти опору вне дома и семьи. Также он помогает быть выше минутных бытовых ссор друзьям и влюбленным.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не пренебрегать домашними хлопотами и другими рутинными бытовыми делами, а также тесными семейными узами. Это подходящий момент для уборки дома и обустройства прилегающей к нему территории, для помощи родственникам, близким соседям и старинным друзьям. Не стоит стесняться чувствительности и привязчивости. Возможен заработок благодаря оказанию частных услуг.

Рыбы

Сегодня действовать правильно Рыбам помогает интуиция, а силы им дает вера или тайное вдохновение. Окупится их готовность вкладывать душу в любое занятие. Они могут действовать в одиночку или вступить в неформальное сотрудничество с другим человеком. Самые энергоемкие планы стоит перенести на утро: это лучшее время для тренировок, деловых и творческих акций, домашних хлопот и любовных инициатив.