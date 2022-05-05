Какие сюрпризы в любви в мае ждут Весов, Скорпионов и Стрельцов

В последний месяц весны личная жизнь знаков серьезно изменится.

Весы

В мае вашу любовную жизнь будет ждать масса приключений и интересных встреч. Также ждите знаки внимания от противоположного пола. Все это будет поднимать вам настроение и придавать больше уверенности в себе. Многим удастся найти родственную душу. Того, кто будет восхищаться вашим внутренним миром, а не внешним данными. Для вас это очень важно. Причем знакомство будет спонтанным. А вот все бесперспективные отношения стоит отсекать на корню — зачем тратить энергию впустую? Те же, кто хочет укрепить отношения с партнером, должны найти совместное хобби. Так вы сможете проявить еще больше чувств друг к другу и сблизиться еще сильнее.

Скорпион

Кажется, одинокие Скорпионы в мае наконец-то перестанут грустить. Вы можете повстречать человека, в которого действительно влюбитесь. Причем это может случиться на работе. Будьте готовы к служебному роману, который подарит вам много ярких эмоций. Друзья и знакомые тоже могут помочь вам обрести вторую половинку. Они не только познакомят вас с будущим партерном, но и всячески будут способствовать развитию ваших отношений. Семейным Скорпионом звезды рекомендуют не скрывать, что у вас творится на душе. Пряча негативные эмоции, вы только делаете хуже. Рано или поздно вы взорветесь, и тогда не избежать большого скандала.

Стрелец

В мае ваша личная жизнь выйдет на новый уровень, ведь вы будете полны энергии. А главное — станете уверенными в себе и захотите испытать свои чары на практике. Поэтому готовьтесь к новыми знакомствам и ярким свиданиям. И да, ваши подвиги на любом фронте будут обсуждать все. У тех же Стрельцов, кто уже находится в отношениях, может возникнуть конфликт со второй половинкой. Вы терпеть не можете, когда вас кто-то контролирует, а именно это она и будет делать. Семейным Стрельцам звезды рекомендуют приложить усилия, чтобы укрепить брак. Например, отправиться в совместное романтическое путешествие. Так вы сможете найти новые точки соприкосновения.