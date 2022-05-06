Не боимся потратить — финансовый гороскоп на 7 мая

Тратим больше денег. Скоро они к нам вернутся.

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день воздерживаться от финансовых операций, особенно если это носит откровенно спекулятивный характер. Прежде всего, речь идет об обмене валюты, закупке оптом товара с целью перепродажи. Погоня за легкими деньгами может привести к убыткам. Также не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает. Это может привести к нарушению рабочего ритма.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется брать на себя ответственность в важных вопросах и стараться все делать самостоятельно. При сотрудничестве с деловыми партнерами вы вряд ли получите их одобрение и поддержку. Возрастает вероятность споров и разногласий. Труднее всего пойдут дела там, где вам приходится работать вместе с родственниками: семейный бизнес, работа на дому.

Близнецы

Для продуктивной работы Близнецам сегодня требуется ограничить приток информации и сузить круг общения до минимума. Дело в том, что сейчас с вами на контакт могут выходить самые разные люди, общение с которыми может лишь отвлекать вас от дел. Берегите нервную систему от стрессов. Дистанцируйтесь от контактов с людьми, настроенными недоброжелательно к вам.

Рак

Раки, имеющие свой бизнес, сегодня могут почувствовать нехватку оборотных финансовых средств, что создаст затруднения в реализации текущих проектов. Воздержитесь от финансовых авантюр и попыток инвестировать деньги в рискованные проекты. По возможности старайтесь экономнее подходить к принятию финансовых решений и не делать крупных покупок.

Лев

Эмоциональное состояние типичных Львов сегодня может оказаться не настолько оптимистичным, как хотелось бы. Опасаясь допустить ошибку, вы можете вести себя крайне нерешительно. Не проявляйте личной инициативы там, где у вас нет твердой уверенности в правильности своих действий. Смена настроений может привести к неустойчивости намерений, что может негативно отразиться на деловом партнерстве.

Дева

Девам сегодня рекомендуется сосредоточиться на своём эмоциональном балансе, провести время в спокойной обстановке. Рекомендуется ограничить деловые контакты и отменить запланированные деловые встречи (если это возможно). Не следует слепо доверять новым людям, которые предлагают сверхвыгодные условия - важно всё тщательно обдумать, прежде чем давать ответ.

Весы

В этот день доходы Весов имеют тенденцию к падению, и сама работа может проходить с препятствиями и осложнениями. Возрастает вероятность технических сбоев, например поломки компьютера или сбоя в работе Интернета, что может привести к упущенной выгоде и дополнительным расходам. Отдавайте предпочтение индивидуальной работе, поскольку труд в составе группы коллег может привести к спорам и разногласиям.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют сконцентрироваться на скорейшем выполнении плановых работ и поручениях начальства. Ваша нерешительность и пассивность может привести к замечаниям со стороны начальства. Самая лучшая тактика на сегодня – сохранять нейтралитет и стараться быть незаметными. Это один из тех дней, когда личная инициатива бывает наказуемой.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует быть готовыми к возможным проверкам и ревизиями. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые попытаются нанести ущерб вашей деловой репутации. Многие важные дела будут происходить неявно, и борьба будет происходить за кулисами, методами интриг и обмана. Воздержитесь от ведения неофициальных переговоров.

Козерог

Сегодняшний день для Козерогов может быть связан с непредвиденным изменением внешних обстоятельств и нарушением текущих планов. Поэтому старайтесь не делать ничего такого, что могло бы спровоцировать чрезвычайные происшествия. Возрастает вероятность технических поломок, сбоев. Сложное время для тех, кто занимается поиском инвесторов.

Водолей

У Водолеев в этот день могут осложниться дела, связанные с предоставлением индивидуальных услуг. Поведение клиентов может оказаться ненадежным и непредсказуемым. Старайтесь распознавать заранее неплатежеспособных клиентов, чтобы не терять на них время напрасно. Договариваться о чем-то, или подписывать договора – значит, ставить под удар свой бизнес.

Рыбы

Рыбам рекомендуется больше внимания уделять тому, как выстраиваются отношения с коллегами и подчиненными. Возможны разногласия на основе личной неприязни. Технические неполадки и споры могут привести к ссорам и спорам в трудовом коллективе. Состояние здоровья и уровень работоспособности может находиться на низком уровне – не перенапрягайтесь, экономнее расходуйте энергию.