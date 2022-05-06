Проведите этот выходной с огоньком — гороскоп на 7 мая

7-8 лунные сутки. Начало этого дня очень зависит от эмоционального фона и домашней обстановки.

Не исключены элементы обиды и злопамятности. За новые дела утром браться не стоит, но лучше довести до конца начатое. Позитивные ноты усилятся ближе к вечеру, благодаря связи вступившей в знак Льва Луны с Меркурием и Венерой. Настанет время приятного общения, романтики, красоты, женских компаний. Возрастет интерес к моде и дизайну. Хорошо покупать или присматривать подарки, косметику, украшения, детские вещи, летние наряды, мелочи для отдыха и праздника. Отличный потенциал у завязанных вечером симпатий и контактов.

Овен

Первую половину этого дня Овны могут посвятить домашней или другой рутине. Это подходящее время для завершения вчерашних дел и для подготовительных мероприятий. Если утром ваше настроение было чем-то омрачено, вечер добавит положительных эмоций и хандру как рукой снимет. Настанет отличный момент для праздника, творчества, романтики, свидания, вечеринки. Может появиться повод для неожиданных трат.

Телец

Начало этого дня будет склонять Тельцов к деловитости и некоторой скрытности, а вечер - к безудержному веселью. Насущными хлопотами желательно заниматься в первой половине дня, так как с приближением вечера настрой может оказаться нерабочим и несерьезным, возникнет искушение действовать нестандартно. Развлечения могут сопровождаться поездками, визитами в гости и внеплановыми приобретениями.

Близнецы

Близнецам придется начать этот день с разрешения деловых или хозяйственных проблем, а также, возможно, с помощи близким или с удовлетворения рутинных семейных нужд. Если подобное времяпрепровождение кажется вам скучным, дождитесь вечера - и жизнь заиграет яркими красками. Возможно неожиданное предложение прогуляться, приятно пообщаться, повеселиться, устроить легкий шоппинг, сходить на свидание.

Рак

В первой половине этого дня для Раков останутся приоритетом их собственные рутинные нужды, и им стоит активнее поработать на них. С приближением вечера настрой изменится - например, вместо насущных потребностей начнет вызывать интерес все яркое, забавное, модное и нешаблонное. В конце этого дня хорошо приобретать детские вещи, аксессуары для игр, праздников, летнего отдыха и свободного творчества.

Лев

Сегодня Львам важно не опережать естественный ход событий. Первую половину дня им лучше потратить на завершение вчерашних дел или на отдых. Позитивные перемены ожидаются вечером. Настанет время приятного общения, хороших вестей издалека, удачных покупок и других подарков судьбы. Но самая добрая новость заключается в том, что это лишь авансы, и вскоре фортуна станет к вам еще на порядок щедрее.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам опираться на неформальный стиль общения. Начало этого дня может оказаться более удачным в деловом отношении, а вечер - в творческом. Если вы хотите праздника, романтики или приятного общения, интересуетесь модными тенденциями или прогрессивными экспериментами, вечерние события подарят вам много пищи для размышлений. Возможно, завяжутся новые предварительные контакты.

Весы

Для Весов день может начаться с обязательных дел или раздражающих моментов. Не исключен эмоциональный или бытовой дискомфорт. Отвлечься от негативных эмоций поможет вечер: именно в это время удастся окунуться в атмосферу любви, праздника, отдыха, веселья или свободного творчества. Возрастет вероятность приятных и отчасти судьбоносных встреч, особенно в гостях и на неформальных мероприятиях.

Скорпион

Первая половина этого дня радует Скорпионов предсказуемой удачей в хорошо налаженных делах. Если подвернется дополнительный благоприятный шанс, звезды советуют им пользоваться: он может стать последним. Самые важные события ожидаются вечером. Не стоит обманываться их яркой веселой оболочкой: у них будут отсроченные долгоиграющие последствия. Возможно предложение о новой или дополнительной работе.

Стрелец

Утром Стрельцы во власти эмоций, которые тянут их в прошлое. В начале дня им трудно выйти за пределы дома, близкого круга или частной жизни. Новые надежды им принесет вечер. В это время судьба приглашает их «заглянуть за горизонт», предрекает близкий успех, предлагает начать осваивать новое удачное направление или вернуться к своим старым заделам. Пора заводить или возобновлять приятные контакты.

Козерог

Сегодня утром Козерогам важно оказаться включенными в какое-то дело, имеющее важность для них и для других людей - в противном случае их может посетить уныние или неприятная ассоциация с собственным неудачным прошлым. Вечером звезды советуют быть общительнее, не отказываться от любви, домашнего креатива и развлечений, но рекомендуют заранее рассчитывать свои возможности, финансовые и моральные.

Водолей

Водолеям лучше начать этот день с оставшихся насущных дел, с забот о доме, здоровье и повседневных нуждах. Не стоит откладывать уборку и другие рутинные занятия, вечером настрой для них будет неподходящим. Остаток дня хорошо провести в компании, на мероприятии, на свидании, в творческой среде или в обществе подрастающего поколения, там, где можно расширить список контактов и приятных знакомств.

Рыбы

Для Рыб сегодня более комфортна первая половина дня. В это время они не встретят сопротивления своим инициативам, смогут спокойно и «с чувством» заняться важным для себя делом, пойти вслед за своим вдохновением, сохранить верность своим идеям. Вечером и дела, и развлечения будут связаны для них с определенным неудобством - но они получат немалую выгоду, если примут навязанные им правила игры.