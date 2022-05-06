Эмоциональная связь — любовный гороскоп на 7 мая

Чувств и эмоций будет намного больше. Наслаждаемся.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам перенести все романтические мероприятия на вечернее время и ни в коем случае не пропускать удачный момент. Именно в конце дня сложатся условия для флирта, свидания, переписки, приглашений, совместных развлечений, обмена подарками и другими приятными знаками внимания.

Телец

В первой половине дня влюбленные Тельцы тяготеют к интимности, скрытности и душевности. Вечерние часы добавят им драйва, вынудят включить нестандартное мышление и проявить долю креатива. У них появится законный повод позволить себе некоторые вольности и отступить от привычного сценария общения.

Близнецы

Сегодня любовная удача ждет Близнецов ближе к вечеру. Возрастет вероятность получения романтических или шутливых посланий, вестей о предмете симпатий. Появятся свежие идеи и слова для выражения чувств. Если сейчас ваш статус «в поиске», ответьте на письмо, примите приглашение на тусовку, прогулку.

Рак

Сегодня утром Раки склонны вести себя естественно, что и даст им в любви успех. Вечерняя атмосфера начнет склонять их к иному стилю общения, подсказанному модой или влиянием друзей. Их манера поведения может быть немного детской. Они могут решиться на спонтанный неоднозначный подарок своей пассии.

Лев

Сегодня звезды сулят Львам любовную удачу ближе к вечеру. На это время можно смело планировать свидание или вступление в личную переписку. Можно принять подарок, решиться на флирт. В то же время не стоит торопить события и пытаться получить все и сразу: идеальная ситуация еще должна созреть.

Дева

Сегодня Девы ищут в любви новых ярких ощущений и рискованных экспериментов. Кто ищет, тот находит: вечер создаст условия для обновлений или неожиданных знакомств. Звезды напоминают, что иногда стоит бояться своих желаний. Не бросайтесь сразу в омут нового увлечения: оно может стать для вас роковым.

Весы

Весам звезды советуют отложить любовные инициативы на вечер и обещают, что он не обманет ожиданий. В конце дня можно устроить приятное мероприятие для двоих или отлично повеселиться в компании. Свободные Весы не останутся без внимания и спутника, если отправятся на тусовку или в гости к друзьям.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы лучше управляют ситуацией в первой половине этого дня. Если они что-то задумали, им стоит поспешить: утром они интуитивно выбирают верный путь и иногда даже могут диктовать судьбе свои условия. Вечером многих представителей знака ждет сюрприз, имеющий значение для их будущего.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов день может начаться с повышенной эмоциональности и ранимости. Стрельцы, потерявшие любовь, способны впасть в уныние. К счастью, вечер не оставит от их грусти ни следа. Впереди у них появятся привлекательные перспективы, возможно приглашение или многообещающее знакомство.

Козерог

Сегодня Козерогам важно поддерживать с партнером эмоциональную обратную связь: без нее они сразу почувствуют себя одинокими, брошенными и разочарованными, а с ней будут готовы свернуть горы. Вечернее свидание окончательно поможет сбросить хандру - особенно если проявить в нем долю креатива.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям приятные подвижки в любви ближе к вечеру. В это время им желательно быть готовыми в любой момент ответить на сообщение и принять приглашение окунуться вместе с любимым человеком в светскую жизнь. Одиноким Водолеям эта же тактика поможет завести новое знакомство.

Рыбы

Утром Рыбы сами являются режиссерами своего романа и сохраняют за собой инициативу. Не исключено легкое разочарование из-за того, что возможностей стало меньше. Вечером флиртовать и ходить на свидания стоит лишь общительным и не слишком ранимым Рыбам, которые не спешат принимать ситуацию всерьез.