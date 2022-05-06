Какие сюрпризы в любви в мае ждут Дев, Львов и Раков

В последний месяц весны личная жизнь знаков серьезно изменится.

Дева

Сезон романтики открыт. Наступает пора знакомств, свиданий и новых романов. Такого эмоционального подъема вы уже не испытывали очень давно. Настроение у вас будет держаться на высоте, поэтому любое общение будет приносить вам невероятное удовольствие. Но не стоит носить розовые очки, иначе вы можете просто не заметить, что рядом с вами не самый порядочный человек. Тем Девам, которые уже состоят в отношениях, стоит больше времени проводить со своим партнером. Вам сейчас важно чувствовать близость со своей второй половинкой. Чаще устраивайте романтические свидания, говорите по душам, наслаждайтесь общением друг с другом. Семейным Девам не помешало бы вместе с половинкой почаще выбираться на природу, устраивать пикники и ходить в походы. Это пойдет на пользу вашим отношениям.

Лев

Что касается личной жизни, то тут Львам скучать не придется. Весь месяц вы будете в центре внимания противоположного пола. И это приятно скажется на вашей самооценке. В отношениях со второй половинкой звезды советуют все чаще проявлять теплоту и заботу, стать более щедрыми в проявлении своих эмоций. Чаще говорите ей о своих чувствах. А тем Львам, кто только завел отношения, стоит стать более непринужденными и романтичными. Такой подход сумеет завоевать даже самых неприступных персон. У одиноких Львов прибавится количество обожателей, вот только не стоит окунаться в мир мимолетных связей — так вы будете просто напрасно расстраивать свою энергию.

Рак

Май станет важным временем для вашей личной жизни. Например, только начавшиеся отношения перерастут в серьезный и долгий роман, которого вы давно ждали. Или тот/та, по кому вы давно воздыхали, будут сами заигрывать и искать с вами встречи. Семейных Раков тоже ждут бурные любовные страсти. В общем, скучать не придется. Впрочем, и ждать, что все будет гладко не стоит. Вдруг вы заметите, что у партнера есть недостатки, которые начнут вас раздражать. Но не стоит на этом концентрироваться, иначе вы сами можете испортить отношения из-за каких-то глупостей. Прекратите обижаться на вторую половинку из-за мелочей. Научитесь понимать и принимать партнера таким, какой он есть.