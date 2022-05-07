Играем по правилам — любовный гороскоп на 8 мая

Сегодня не стоит показывать свой характер, лучше вписываться в рамки.

Овен

Личная жизнь Овна сегодня полна приятных волнений. Не исключено важное событие, разворачивающее любовную историю в более романтичное яркое русло. В постоянных отношениях партнеры готовы преподнести друг другу сюрпризы. Свободные Овны будут влюбчивыми и могут внезапно подарить кому-то свои симпатии.

Телец

Сегодня любовная жизнь преподносит Тельцам неожиданности, к которым они не всегда готовы. Возможно, их желания начнут исполняться не так, как они думали. Их могут ждать внезапные поправки в программе свидания или оригинальные повороты в личных отношениях. Не исключена внезапная тайная влюбленность.

Близнецы

Сегодня Близнецов не смущают неожиданные повороты событий в их личной жизни - наоборот, они приводят их в восторг и помогают им весело провести время. Некоторые Близнецы с удовольствием поведут двойную игру, не видя в этом ничего дурного: ведь они не переходят черту, за которой начинаются проблемы.

Рак

Сегодня стандартные пути в любви кажутся Ракам скучными, атмосфера этих суток подталкивает их к необычным остроумным решениям. Звезды подсказывают, что идея может увенчаться успехом, если вы точно знаете, для чего начали игру. Не забывайте учитывать в ней свой прежний печальный или забавный опыт.

Лев

Сегодня Львов вдохновляют хорошие перспективы в личной жизни. Это могут быть предпосылки для нового счастливого романа или приятные перемены в сложившихся отношениях, переживших немало потрясений. Им стоит следить, чтобы их оптимизм не принимал чересчур оригинальные и потенциально вредные формы.

Дева

Сегодня влюбленные Девы живут в приятном, но потенциально стрессовом режиме, чего могут искренне не замечать. Звезды советуют им наслаждаться моментом, но не торопиться с выводами и далеко идущими планами: то, что сейчас кажется им счастливой находкой, через несколько недель может стать обузой.

Весы

Этот день помогает влюбленным Весам с оптимизмом смотреть вперед: невзирая на сомнения или сюрпризы, будущее романа выглядит привлекательным. Пользуйтесь возможностью поддержать в отношениях не только гармонию чувств и взаимность симпатий, но и равноправие (особенно во вкусах и финансовом выборе).

Скорпион

Сегодня, чтобы понравиться объекту своих симпатий и впечатлить его, Скорпионам придется играть определенную роль, и она не всегда будет совпадать с их истинными желаниями. Возможно, им придется на время спрятать свои чувства и подстроиться к предложенным обстоятельствами правилам любовной игры.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ощущают в себе скрытые силы, мысленно стоят на пороге нового романа или «квантового скачка» в личной жизни. Непредсказуемый ход событий может сломать их планы на ближайшие дни, но не на будущее. Они начинают чаще удивлять любимого человека своими творческими и житейскими талантами.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит бояться творчества в любви: оно подарит им много радости и откроет мир, полный новых ярких красок. Важно лишь не превращать его в чистый экспромт с неясным финалом: в романтичной и приятной, но недостаточно предсказуемой ситуации Козерог начнет чувствовать себя неуютно.

Водолей

Сегодня в общении с объектом симпатий Водолеев может подвести их независимое и необычное поведение. Им не стоит увлекаться демонстрацией своей оригинальности: это вряд ли пойдет на пользу и роману, и собственной репутации. Лучше вписаться в ожидаемый партнером образ и в предложенные правила игры.

Рыбы

Сегодня обстоятельства складываются для влюбленных Рыб не слишком удачно. Им вряд ли удастся подчинить события своей воле. Их естественная манера поведения может оказаться неуместной и невостребованной. Они могут занервничать, перестать понимать шутки или не оценить дар, если их что-то раздражает.