Отдыхаем по полной — финансовый гороскоп на 8 мая

Забываем о работе на этот день и расслабляемся на все сто процентов.

Овен

У Овнов сегодня в трудовом коллективе может сложиться нервозная психологическая атмосфера. Ваше излишне поспешное и эмоциональное реагирование на ту или иную информацию не способствует успеху в делах. Нежелательно назначать деловые встречи и давать людям обещания. Может быть сложно вести согласованную работу вместе с другими людьми.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют обратить внимание на то, как и на какие нужды расходуются деньги. Возможно, вами овладеет азарт, и вы захотите вложить большие финансовые ресурсы в некие высокодоходные проекты. Не торопитесь тратить деньги, сделайте паузу и подумайте еще раз. Непростое время для тех, кто вынужден принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках.

Близнецы

Высокая предпринимательская активность Близнецов может негативно отразиться на результатах работы. Речь идет о том, что вы можете увлечься каким-то новым направлением и оставить незавершенным ранее начатые дела. С торможением пойдут дела в семейном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве. При физическом труде не забывайте о правилах соблюдения техники безопасности.

Рак

У Раков сегодня достаточно хлопотный и нервный день. Для многих из вас главную проблему будет составлять недостоверная информация, поступающая из разных источников. Критически отнестись к тем людям, которые появляются в поле вашего зрения и пытаются оказать на вас влияние. В этот день могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от крупных финансовых расходов. Особенно это касается инвестиций в коллективные проекты. Не следует полагаться на удачное стечение обстоятельств и ждать быстрого решения сложных вопросов. Работа с прицелом на перспективу с целью получить результат в будущем может не оправдать ваших ожиданий.

Дева

У Дев сегодня может быть крайне неустойчивое эмоциональное состояние. Вы можете испытывать сильное раздражение по поводу распоряжений и приказов вышестоящего начальства. Склонность вникать во все вопросы и вмешиваться может привести к спору и ссоре. Старайтесь сосредоточиться на своей работе и не выходите за рамки своей компетенции. В противном случае могут быть осложнения в вашей карьере.

Весы

Достаточно напряженный день у Весов, проходящих обучение в вузах, колледжах и на курсах по повышению квалификации. Старайтесь не пропускать занятий и корректно вести себя при общении с преподавателями. В противном случае у вас могут быть неприятности. Также это достаточно проблемное время для тех, кто находится в служебных командировках или работает на вахте.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется воздерживаться от краткосрочного и среднесрочного планирования. Сейчас у вас весьма нестабильное время и трудно загадывать что-то на будущее. Возможна потеря мелкой, но важной вещи или документа, на поиски которой будет потрачено много времени. Чаще обычного могут случаться технические поломки, сбои.

Стрелец

Стрельцам в этот день, возможно, придется работать в неблагоприятных обстоятельствах. Крайне сложно становится вести переговорный процесс. Он может пойти по нежелательному направлению или вовсе сорваться. Поведение потенциальных контрагентов может оказаться ненадежным и непредсказуемым. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков.

Козерог

У Козерогов сегодня может возникать много интересных идей, однако не следует торопиться с их реализацией. Чтобы в делах был успех, требуется соответствующая предварительная подготовка. Не покидайте надолго рабочее место и соблюдайте сроки выполнения тех или иных работ. Нарушения дисциплины могут привести к выговору или иным штрафным санкциям.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут возникнуть непредвиденные трудности с обналичкой денег с банковских счетов. Это особенно относится к ситуациям, когда требуется снять крупные суммы денег. Изучайте правила пользования банковскими картами по части наличия лимитов и ограничений. Не ввязывайтесь в авантюры по вложению денег в якобы высокодоходные проекты.

Рыбы

У Рыб не лучший день для поисков помещения для аренды. Также с некоторыми сложностями могут риелторы. Например, может сорваться предварительно согласованная сделка. Если вы работаете вместе с членом семьи или близким родственником, то вам может быть нелегко добиться взаимопонимания. При проведении ремонтных работ у строителей могут возникнуть непредвиденные технические осложнения.