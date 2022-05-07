Расслабляемся и наслаждаемся — гороскоп на 8 мая

8-9 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Солнца и Урана создает предпосылки для сюрпризов, для экстравагантности и нервозности.

Но также для творческих озарений, интересных находок, «перезагрузки» отношений или креативных процессов. Поправки в планы может внести нестабильное или оригинальное поведение отдельного человека: каприз ребенка, неожиданная позиция спонсора мероприятия, непредсказуемая выходка ключевого игрока или звездной персоны. Полезно иметь альтернативный вариант на случай непредвиденного поворота событий и заранее установить базовые ограничения, предотвращающие кризис и наступление хаоса.

Овен

Сегодня Овнов может ждать любовный или творческий кризис - который, как считают звезды, будет скорее приятным, освежающим и плодотворным, чем угнетающим и разрушительным. Могут внезапно измениться финансовые обстоятельства. Родителям могут преподнести сюрприз дети. Также в эти сутки вероятны волнующие моменты на отдыхе, оригинальные неоднозначные открытия, неожиданные повороты событий в играх.

Телец

Для Тельцов этот день связан с приятными волнениями, которые при дополнительных напряженных обстоятельствах способны лишить их душевного равновесия и точки опоры. Источником напряжения может стать домашнее или иное обновление, ответственное событие, связанное с детьми или семьей, подготовка к празднику или к летнему сезону. Даже запланированное мероприятие сегодня может сопровождаться сюрпризом.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждут неординарные события в их ближайшем окружении. Сюрпризы этого дня не только не дают скучать в моменте, но и подбрасывают дополнительные остроумные варианты планов на близкое будущее. Особый интерес могут вызвать творческие и финансовые темы - например, новые идеи монетизации талантов.

Рак

Сегодня звезды предостерегают Раков от любовных и финансовых авантюр. Если от них невозможно удержаться, желательно заранее провести мысленную черту, которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах: это убережет вас от дальнейших недоразумений, материальных потерь или ущерба репутации. В разумных пределах приветствуется эксперимент. Возможны весьма неординарные целевые приобретения.

Лев

События этого дня поддерживают Львов в состоянии приятного волнения и ожидания хороших перемен, порой склоняют их к экстравагантным капризам, необычным приобретениям и оригинальным финансовым решениям. К счастью, сейчас фортуна на их стороне, и они удержат равновесие в любой ситуации. Но им не стоит увлекаться экспериментами там, где дело касается их официального партнерства, карьеры или статуса.

Дева

Сегодня Девы могут позволить себе побыть исследователями или экспериментаторами. Можно отдохнуть в незнакомом месте или сменить привычную программу шоппинга. Некоторые Девы решатся на смелый шаг в любви. Новые ощущения подарят им необычайное вдохновение, но им не стоит спешить с выводами: возможно, приятный и волнующий «нештатный режим» этого дня все же не подойдет им в долгосрочной перспективе.

Весы

Весам звезды сегодня обещают удачный день, но советуют учесть непредсказуемость событий. Если мероприятия этого дня являются плановыми, фактором неожиданности может стать поведение конкретного человека, от которого многое зависит: спонсора, «звезды», лидера. Родителям-Весам стоит контролировать игры и расходы детей. Это подходящий момент для рекламных, развлекательных и романтических мероприятий.

Скорпион

Развлекательные или романтические мероприятия этого дня имеют для Скорпионов дополнительное значение, связанное с профессиональным будущим, с гражданским, творческим, родительским или иным статусом. У многих Скорпионов будет сильный и непредсказуемый конкурент на рекламном поле. Им придется постараться, если они участвуют в кастинге или как-то иначе пытаются продвигать свои таланты и проекты.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет вернуться к знакомым путям, проектам или интересам, но уже с новым ценнейшим опытом. Любые непредвиденные ситуации будут стимулировать их креативную мысль. Не беда, если она будет часто буксовать: после перерыва нужно время на возврат в былую форму. Преждевременны новые далекие вояжи, договоренности, игры, романы и приключения, но уже пора рассматривать их варианты.

Козерог

Этот день предлагает Козерогам провести тот самый эксперимент, о котором они сейчас думают. Им будет трудно устоять против такого соблазна. Не помешают меры предосторожности. Звезды советуют найти «золотую середину», позволяющую весело провести время и миновать зону риска. Это особенно важно, если речь идет о любви, детских нуждах, деньгах, творчестве, развлечениях, домашних и других обновлениях.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть шанс отлично провести время, если они готовы вести себя соответственно обстановке и заданной роли. Важен личный уровень социализации: Водолей, понимающий и принимающий правила игры, не позволит себе лишнего. Водолеи-нонконформисты могут навредить себе, своим близким, дому или проекту излишней экстравагантностью. Застенчивым Водолеям потребуется дополнительное поощрение.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на гладкий ход дел. В любом занятии и на любом мероприятии возможны те или иные сюрпризы. Даже если интуиция позволит частично их предугадать, ровный ритм событий будет на время сбит. Возможны капризы у детей и питомцев. Волнения этого дня могут отразиться на самочувствии. Он подходит для творческих поисков и перебора вариантов, когда процесс важнее результата.