Не напрягаемся — гороскоп на 9 мая

9-10 лунные сутки. Сегодня творческая энергия Луны во Льве наталкивается на препятствия, в основном, уже знакомые.

Не Это могут быть строгие правила игры, проверки, запреты, лимиты на расходы, системные ограничения. Не исключена нехватка времени. Может иссякнуть творческое вдохновение. Проблемы может создать чрезмерная принципиальность или упрямое стремление к полной независимости. Лучше заранее уточнить доступные возможности, чтобы не испытывать разочарований. Пригодятся такие качества, как организованность, самодисциплина и готовность подчиниться общим правилам. Родителям придется строже контролировать детей.

Овен

Сегодня Овны настроены на креатив и получение удовольствий, но их свобода в этом направлении строго регламентирована. Они могут быть ограничены в самовыражении, в демонстрации своих любовных или родительских чувств, в денежных тратах на свои оригинальные прихоти. Задуманное лучше выполнить в первой половине дня, так как вечером не исключается спад личной энергии или истощение творческого ресурса.

Телец

Тельцам звезды советуют действовать утром, так как к вечеру не исключается усталость или эмоциональное выгорание. На многих Тельцов в эти сутки может психологически давить дедлайн, внешний контроль, личный родительский или профессиональный долг. Спонтанному творчеству может мешать шаблон мышления или нехватка информации. Желательно заранее очертить круг своих обязанностей и зону ответственности.

Близнецы

Сегодня Близнецы сталкиваются с рядом ограничений, и это дает им пищу для раздумий. Прежде всего, заминки будут связаны с перемещениями и коммуникациями. Возможны запреты, объезды, проверки в пути, не исключается временное закрытие привычного маршрута или отмена рейса. Также возможны финансовые заминки - например, ограничения на денежные операции или отсрочки со стороны контрагентов при сделках.

Рак

Сегодня Ракам не помешает ввести временный режим экономии и ограничиться лишь необходимыми по ситуации тратами. Звезды подсказывают, что это неудачный момент для сделки, даже если она заключается с проверенной организацией или лучшим другом. Нежелательно делать выводы о сделанных накануне приобретениях: есть риск неверно оценить функционал покупки и область ее вероятного применения в будущем.

Лев

Для Львов в этот день актуально понятие социальной или иной дистанции. Некоторые двери будут закрыты. Возможна непреклонная позиция начальства, партнера, аудитории, референтной группы. Условием сохранения статуса и должности могут стать проверка, дисциплина и контроль. Наибольшего успеха добьются Львы, заранее принимающие внешние рамки и готовые действовать в их пределах. Нежелательны начинания.

Дева

Этот день может быть связан для Дев с разочарованием, одиночеством или внутренним кризисом. Не исключены препятствия в любовных делах, в отношениях с детьми или друзьями, осечки в творческих планах. Некоторые Девы поймут, что не вписываются в привлекающие их модные тренды или должны заплатить за соответствие им чересчур высокую цену. Также причиной уныния может оказаться неважное самочувствие.

Весы

Весам стоит учесть, что сегодня все позитивные тенденции идут на спад, а условно негативные набирают силу. Если они хотят извлечь из ситуации пользу, им стоит приняться за дело как можно раньше и заранее уточнить свои цели, чтобы не гнаться за невозможным. Промедлив, можно столкнуться с препятствием, запретом, лимитом или другим ограничением. Возможно разочарование в некоторых людях или планах.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам отказаться от целевых начинаний, так как есть вероятность столкнуться в них с непреодолимым препятствием. Это может быть как официальный бюрократический барьер, так и «человеческий фактор»: наличие более харизматичного и влиятельного соперника, неприязнь со стороны вероятного партнера или работодателя. Возможно недопонимание с другом, коллегой или членом семьи.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня любые ограничения законны и в чем-то оправданы. Судьба становится к ним благосклоннее и не намерена преграждать им путь без повода. Если срывается путешествие или другое мероприятие - значит, на то есть объективные причины и отсрочка пойдет во благо, а не во вред. Возможно, удастся сберечь время, деньги, здоровье, информацию или другой ценный ресурс.

Козерог

Этот день может нести Козерогам и удовлетворение, и разочарование, все зависит от их целей. Козерогов, проверяющих план на устойчивость, актив на ликвидность или чувство на прочность, порадует только победа, а проводящих эксперимент «из академического интереса» устроит любой итог. Прогресс маловероятен. Возможно мелкое огорчение в связи с детьми, истощение творческого или эмоционального ресурса.

Водолей

Сегодня многие Водолеи предпочитают в общении с внешним миром сдержанность, могут скромно (или гордо) держаться на расстоянии от других людей. Общительных и компанейских Водолеев вынудят держать дистанцию обстоятельства. В худшем случае, в общении с нужными людьми возможны элементы охлаждения, недоверия, предубеждения. Вероятно недопонимание с друзьями, публикой, коллегами, детьми или родителями.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня не слишком продуктивный день и у них самих, и у их помощников. Получению запланированного результата может помешать низкая работоспособность, лимит времени, некомпетентность коллег или нехватка творческого энтузиазма. Могут временно пропасть из виду или отказать в поддержке друзья. Также может быть закрыт нужный сервис, недоступна информация или маршрут.